港股250日线不容再失｜古天后

3月20日，大致多云，有几阵微雨。油价高企，能源价格持续向上，市场对今年减息预期大成，甚至有交易员预期联储局今年未能减息，美股周四早段进一步受压。道指早段再跌500点；但美国批准部分俄罗斯原油的交付与销售，消息令油价高位倒跌，道指曾倒升22点。美市收市，道指报收46021点，跌203点或0.44%；标指下跌18点或0.27%，报6606点；纳指跌61点或0.28%，报22090点。阿里巴巴(9988)公布业绩，成绩表令市场失望，ADS股价急跌逾7%；拖累夜期及ADR回落至25300水平。

市场估计今年未必减息，贵金属遭抛售，现货金价连跌7天，曾挫6.55%，至最低4502.8美元，相信有唔少去杠杆及止损盘遭强制平仓，令跌势加剧。早段以科技股为主纳指一度跌1.36%，当中，Tesla股价收市挫3.2%。美国最大记忆晶片生产商美光科技(Micron)预测本年度资本开支将超过250亿美元，触发市场忧虑投资过度，股价曾跌8.8%，收市仍挫3.8%，Nvidia跌1%。Uber宣布斥资12.5亿美元投资Rivian自动驾驶车队，股价先升后跌1.7%；波音跌2.3%，为跌幅最大道指成份股，麦当劳跌1.9%，3M跌1.6%；油股雪佛龙跟油价升1.4%，为表现最强道指成份股。

摩通下调标指年底目标至7200点

东方汇理(Amundi)资产管理首席投资总监Vincent Mortier于彭博电视访问中指出，环球市场对伊朗冲突持续时间迅速转为更悲观，如今估计可能长达几个月而非几个星期完。摩根大通策略员Dubravko Lakos-Bujas直言投资者对伊朗战争掉以轻心，仍然假设冲突好快结束，因此未有反映能源价格急升对经济造成潜在伤害风险，一旦战事持续，对应此情景，将标指今年底目标由7500点削至7200点。大摩将联储局恢复减息时间从6月押后到9月。美国10年期债息曾扬7.1个基点，至4.329厘，对息口较敏感嘅2年期债息一度抽高18.03个基点，至3.9532厘。美汇指数一度倒跌1.11%，至98.98，日圆扬升1.48%，至157.51兑每美元。

中东战事升级，不仅油价回升，喺美国预期货币政策有机会因通胀重燃变得紧缩后，金银价格急跌。由于近数月金银投机成份愈来愈高，加上少资金以杠杆炒作，金银价格急跌，跌破关键支持位后，触发大量止蚀订单，不少仓位被强制平仓，加剧跌势。而相关拆仓活动，亦进一步引发周四环球股市进一步下滑，港股亦挨沽。昨日恒生指数低开474点，盘中最多跌576点至25449点低位，收市跌524点或2.01%，报收25500点。不过成交额增至3062亿元，虽然有一定沽压，但乐观少少睇，呢个水平资金亦愿意接货。

先观察能否企稳24450密集区底部

至收市后阿里巴巴(09988)公布业绩，利润与收入均未符预期，令市场失望，其股价于ADR急挫逾7%，低见122元水平，加上美股早段跌势持续，令夜期一度急跌至25100点水平，其后美股跌幅收窄，夜期反弹至25300点水平，ADR对应恒指亦跌近200点至25300点水平。不过于亚洲时段，美股期货见反弹，黑期亦重返25400点水平，料今早港股略为低开。留意今早如无法企稳25300点水平，有机会回试夜期低位，再度考验250日线约25100点水平，一旦跌穿则有机会重返本月低位约24900点，甚至下试期指低位24700点水平，甚至24600点水平，刚好24600-24900点为下一个牛证重货区，不排除跌穿25000点水平，借势向下回收该批牛证。至于反弹阻力重重，期指昨日成交密集区为24450-24650点，先观察大市能否企稳24450密集区底部，如企稳则上方反弹阻力为25550/25650/25750点。25650点为期指10日线水平，而25700点为现货10日线所在。如大市未能重返25800点水平，即昨日下跌裂口顶部之上，则能脱险，料考验250日线及前低位机会大。

古天后