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地平线去年经调整亏损扩大67% 今年拟推新一代舱驾智能体晶片

股市
更新时间：18:40 2026-03-19 HKT
发布时间：18:40 2026-03-19 HKT

地平线（9660）公布2025年度业绩，期内收入37.58亿元（人民币，下同），按年增长57.7%，其中汽车业务收入占比达94.6%。毛利24.26亿元，按年增长31.7%。惟经调整亏损为28.12亿元，按年扩大67.3%，公司解释主要由于战略性增加研发开支，特别是在云服务领域。

产品及解决方案收入翻倍 占比升至43%

受出货量强劲增长及单车价值量大幅提升带动，产品及解决方案收入达16.22亿元，按年大升144.2%，对总收入贡献由2024年的27.9%显著提升至43.2%。公司表示，中高阶智能辅助驾驶解决方案迈入量产周期后，收入结构实现优化。期内支持中高阶智能辅助驾驶解决方案的处理硬件出货量占总交付量45%，但贡献了产品及解决方案超过80%的收入。

去年公司新获得超过110款车型定点，涵盖主流自主品牌及合资品牌各类车型，其中代表最先进全场景智能驾驶解决方案的HSD贡献20余款新车型定点。

授权及服务业务收入增17%

授权及服务业务收入19.35亿元，按年增长17.4%，占总收入比重51.4%。除与酷睿程的合作外，期内国际最大汽车零件集团之一亦开始获授权使用公司算法及软件，成为2025年前五大客户之一。

推新一代晶片架构 布局Robotaxi试营运

公司表示，车企竞相追求差异化创新及成本效益，但面临原材料成本高企挑战。地平线产品战略并非单纯压缩既有技术成本，而是透过底层技术创新与系统性成本效率优化，提供兼顾体验与成本的系统级解决方案。今年将适时推出全新一代舱驾融合全车智能体芯片（Agentic CAR SoC）和智能体操作系统（Agentic CAR OS），有望成为下阶段智能车标配。

公司已正式推出新一代计算架构BPU「黎曼架构」，并计划于适当时候推出算力更强的新一代计算平台征程7处理硬件，总算力及核心性能指标对标全球自动驾驶领域头部车企的新一代硬件产品。

地平线计划今年第三季度携手生态合作伙伴，依托HSD解决方案的基座模型，在国内指定城市推动Robotaxi试营运，累积L4级自动驾驶在真实开放城市道路的实战经验，为基座模型后续技术演进及Robotaxi商业化部署奠定基础，最终打造成为L4级别乘用车和Robotaxi运营商背后的量产技术解决方案提供商。

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