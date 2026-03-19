众安在线去年多赚83%不派息 ZA Bank去年转赚1700万 净息差2.69%

互联网保险公司众安在线（6060）公布去年全年业绩，纯利11.02亿元（人民币，下同），按年升82.5%；每股基本盈利0.7元；不派息。董事长尹海表示，将以科技赋能保险全价值链，持续满足客户日益多元的保险保障与金融服务需求。

ZA Bank成本收入比改善32百分点

业绩显示，旗下本港数字银行ZA Bank在去年实现盈利1727万港元，相比前年亏损2.3亿港元。ZA Bank全年净收入8.92亿港元，按年上升62.7%，其中净利息收入为6.69亿港元，增长36.8%，净息差2.69%，按年扩大0.28个百分点，优于行业平均水平。

众安指出，伴随收入高速增长，规模效应显现，ZA Bank成本收入比按年改善32个百分点。该公司指出，ZA Bank持续拓展零售财富管理版图，相关投资业务亦持续成为非息收入增长的主要动力之一。

数字生活生态居第一大生态

期内众安在线保险服务收入为334.8亿元，增5.5%。以不同生态而言，年内实现总保费357.4亿元，按年增长6.9%；数字生活生态以159.73亿元总保费居第一大生态，按年跌1.4%；汽车生态总保费27.6亿元，按年增长34.6%，新能源车险保费激增206.2%，占汽车生态总保费28%。

将持续加大AI投入

展望未来，众安在线表示，将继续坚守科技初心，持续加大AI领域的研发与资源投入，深化大模型与保险垂直场景的融合创新，持续巩固AI技术底座，以技术创新驱动保险业务高质量发展，助行业数字化转型。