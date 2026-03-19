美高梅去年EBITDA升10% 末期息多派四成 市占率16.1%创新高

美高梅中国（2282）收市后公布，去年度经营收益高达347.87亿元，按年升10.8%；盈利50.75亿元，升10.2%；经调整EBITDA为100.05亿元，升10.4%，而经营收益和经调整EBITDA均创历史新高。至于每股基本盈利1.335元，建议派末期息0.353元，按年升40.6%。计及中期息0.313元，全年派0.666元，按年扬10.3%。

期内，娱乐场收益304.72亿元，增长11.7%。该公司表示，对澳门市场的长远前景保持乐观，截至去年底止，澳门有6家博彩经营商及20家娱乐场。在澳门美高梅及美狮美高梅已有充分准备能抓紧中高端市场的优势推动下，公司的整体博彩市场份额于去年度达到历史新高的16.1%，而2024年则为15.8%。该股绩前以接近全日低位收报12.01元，跌3.8%。