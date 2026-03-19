长实全年核心溢利及末期息增3% 指本港楼市回复动力 续受政策及利率主导

长实集团（1113）去年投资物业重估前溢利119.6亿元，按年增加2.7%。末期息派每股1.39元，按年增3%，全年共派1.78元，多2.3%。长实主席李泽钜表示，香港及内地一直为其重要市场，而本港住宅物业交投逐渐回复动力，楼市将继续受房屋土地政策及利率走向主导。

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李泽钜：科技为全球商业格局带来颠覆性转变

李泽钜表示，全球正处于前所未有的地缘政治不确定时期，既有国际秩序正经历转型，而区域冲突使情况越加复杂；与此同时，科技迅速发展及持续气候挑战，将为全球商业格局及人才与资本资源配置带来颠覆性转变。

秉持「发展不忘稳健、稳健不忘发展」原则

李泽钜称，长实恪守严谨财务管理纪律，以保持雄厚财务实力与充裕流动资金优势，并将继续秉持「发展不忘稳健、稳健不忘发展」原则，，灵活调配资金以适时把握合适机遇，创造稳定回报与经常性收入。

长实指，本港物业印花税税率下调、按揭息率偏低，以及发展商调整售价等多项因素，对住宅物业市场有支持作用。长实将延续审慎策略，物色优质土地储备作未来发展。

今年推启德花语海、波老道21号二期等项目

该集团指出，陆续推出黄竹坑Blue Coast及Blue Coast II单位发售，反映市场对住宅物业有稳定需求；而启德花语海、半山21 Borrett Road第2期及元朗锦泰路等住宅项目，将适时推出市场发售。

物业销售收益率偏低 Blue Coast销售亏损需拨备

长实去年物业销售收入204.49亿元，按年大增1.05倍，物业销售利润为27.33亿元，升23.7%。长实指，香港物业销售的收益率偏低，主要因为在市况疲弱下，该集团为促进销售而提供多项折扣优惠，亦为Blue Coast和Blue Coast II的销售亏损作出拨备，但相信有关拨备足够抵销未来确认时的亏损。

租务收入跌2% 香港零售及写字楼租赁持续淡静

物业租务收入60.2亿元，按年减少1.9%，因内地上海梅龙镇广场和商厦于合营期满后不再提供租金收入，而香港零售和写字楼物业租赁于年度内持续淡静，但英国社会基础设施物业租务收入增加，抵销部分香港及内地收益减少。而酒店及服务套房业务收入46.54亿元，年内访港旅客及过夜住宿人数持续上升，但过夜旅客的比例较前一年下降。

至于英式酒馆业务收入262.27亿元，增长7.4%，主要为年度内价格调整及当地货币升值所带动。