长和去年基本盈利升7% 末期息多派6% 李泽钜：地缘政治令出售港口磋商更复杂

长和（001）去年全年基本盈利223.1亿元，按年增长7.1%。末期息派每股1.602元，增派6%，全年共派2.312元，增加5%。期内长和收入5072.97亿元，增加6.4%，EBITDA总额1291.05亿元，升3.2%。

长和主席李泽钜表示，地缘政治压力引发与巴拿马政府的法律争议，并影响长和在当地货柜码头业务；而该集团与潜在交易对手就可能出售集团的巴拿马、香港及内地以外全球港口业务权益的新安排，而进行的持续磋商，亦变得更为复杂。

李泽钜：关税及国家安全制度出现前所未见变化

他称，去年主要经济体增长步伐放缓，地缘政治紧张局势持续且不断加剧，导致关税、制裁、出口管制及国家安全制度出现前所未见的变化，促使投资及贸易环境波动不定，并改变资本及贸易流向的格局。

李泽钜指出，长和各业务于2026年将面临或意想不到的新挑战，但将一如既往维持严谨资本分配、现金流及负债管理，并保持强健的财务状况，以确保其一直维持稳定表现，同时亦将继续寻觅重大交易机会以提升股东价值。

长和：多元化业务大幅降低个别不利影响

长和指出，其高度多元化的业务及地域分布，大幅降低个别行业或国家不利发展所带来的影响。该集团又指，于年内产生强劲的现金流，令其财务状况维持稳健，截至年底债务净额对总资本净额比率为13.9%。

3英国合并录非现金亏损 不影响现金流及派息

期内长和呈报纯利为118.41亿元，按年减少30.7%，主要受到3英国与Vodafone英国合并交易造成的109.22亿元一次性非现金亏损，长和指，有关亏损不影响该集团现金流和现金结余，亦不影响派息。

港口收入增长8%

按各业务表现划分，港口部门录得收益448.95亿元，按年增长8%，EBITDA为174.39亿元，升8%。主要由于盐田及上海港口与亚洲及中东重点货柜码头的吞吐量增加3%，墨西哥及欧洲港口的仓储收入上升17%所带动，惟因市场运费下跌，导致一航运业务联营公司表现未如理想而部分抵销。

零售收益升一成 欧亚增长动力良好

零售部门收益总额为2092.67亿元，按年增加10%，EBITDA录得182.38亿元，增加11%。长和指，尽管面对经济阻力，零售部门欧洲及亚洲业务具备良好优势保持增长动力，中国保健及美容产品业务致力透过改善商品组合、提升现有店舖网络质素，以及加强线上业务能力，以推动线上及线下人流，以缓解艰难的市况。

电讯业务收益升15% 欧洲3集团续扩客户数

电讯业务的CKHGT收益为1013.11亿元，按年增加15%，撇除3英国合并影响的基本EBITDA为278.17亿元，增加15%。长和指，欧洲3集团将于未来5年内透过扩大客户总人数、拓展核心业务以外服务，以及推行成本效益措施，以提高生产力及降低成本，致力实现稳定的基本业绩表现。