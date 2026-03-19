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瑞声去年多赚四成 派息增46% 将转型至「AI感知构建者」

股市
更新时间：16:01 2026-03-19 HKT
发布时间：13:50 2026-03-19 HKT

瑞声科技（2018）去年全年纯利25.1亿元（人民币，下同），按年升39.8%；收入318.2亿元，按年升16.4%，毛利率维持22.1%。派末期息每股0.35元，按年升约45.8%，派息比率15%。瑞声指，AI浪潮正深刻重塑全球产业版图，该公司正加速从元器件供应商向「AI感知基础设施构建者」的战略转身。

声学及光学业务收入双方数增长

从不同业务分部看，声学业务实现收入83.5亿元，增长1.7%，在重点客户中的市场份额稳中有增。车载声学业务实现收入41.2亿元，增长16.1%，其中期内收购的河北初光和先锋贡献收入约3.56亿元，瑞声指进一步扩张市场份额，已跻身全球前十大车载音频供应商。光学业务收入则57.3亿元，增长14.5%，毛利率按年提升5个百分点至11.5%。

另外，电磁传动及精密结构件业务分部合并收入为117.7亿元，按年增长21.3%，主要得益于横向线性马达市占率提升、创新侧键以及VC散热板在大客户最新机型中大规模应用，分部毛利率为24.5%，按年提升1.2个百分点，主要来自高毛利产品收入占比提升。

微电机技术应用于人形机械人市场

瑞声指，AI技术正重塑各行各业，该公司将乘势引领创新，以声、光、电磁和精密等核心技术平台为支点，积极开拓新兴领域，深耕智能座舱、数据中心热管理、XR及机械人等高增长赛道。该公司续指，人形机械人是未来的广阔蓝海，正将数十年沉淀的微电机核心技术，应用于机械人关节的研发与制造中，而去年下半年的批量出货只是开始，未来将构建集「电机、传动、控制」于一体的机械人核心产品矩阵。

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