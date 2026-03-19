Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

东曜药业午后抽升17% 「星市攻略」率先预告有爆升潜力

股市
更新时间：15:46 2026-03-19 HKT
发布时间：15:46 2026-03-19 HKT

生科股东曜药业（1875）午后升幅扩大，升逾16%高见5.25元。《星岛头条》为读者捕捉股市机遇的新栏目「星市攻略」昨日（18日）已指出，东曜药业被市场憧憬成为新一只易主爆升股。

相关文章：毛记耀才卖盘后先后急涨 憧憬第3只易主股爆升 背靠巨企有炒注资空间

上半年完成交易 料释放价值

「星市攻略」昨日指出，药明合联（2268）提出自愿要约收购东曜药业全部股份的交易已落实，该股有望继毛记葵涌（1716）及耀才证券（1428）后，再一只因易主而爆升的股份。东曜药业昨晚（18日）业绩公告亦提到，药明合联收购东曜药业，预计将在2026年上半年完成交易，指「对于东曜药业而言，这标志著公司发展将进入价值释放与规模扩张的全新阶段。」

依托药明合联品牌与平台优势

该公司又指，将以融入药明体系为契机，积极整合资源优势，著力推进以下战略布局，包括依托药明合联的品牌与平台优势，加速构建国际化运营体系，进一步开拓海内外市场，提升产能利用率，增强供应链韧性，高效赋能客户项目推进，实现规模与效率的双重提升。

加大CDMO研发投入 提升竞争力

同时，将加大针对CDMO业务的研发投入，聚焦前沿技术与关键领域突破，持续提升核心竞争力。构建多层次人才发展体系，打造专业化、高素质、复合型团队；系统优化管理机制与组织效能，强化成本管控，致力于提高CDMO业务的毛利率与整体盈利能力，实现可持续、高质量发展。

东曜药业2025年度营业收入7.48亿（人民币，下同），按年下降32%，其中，产品销售收入4.87亿元，下降44%，主因市场竞争加剧。全年度由盈转亏，录得亏损1亿元，上年度纯利则为3,475.7万元；不派息。

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
长者用乐悠咭「红磡去罗湖」车费最平几钱？网民出题掀热议 神人教一路线仅$4?
长者用乐悠咭「红磡去罗湖」车费最平几钱？网民出题掀热议 神人教一路线仅$4?
生活百科
2026-03-17 18:49 HKT
台中发生情侣倒毙浴室命案。iStock示意图
台中恐怖情侣双尸案 年轻男女全身鲜血倒毙浴室
两岸热话
18小时前
口罩商涉呃$600万百分百担保贷款 警拘6人 消息：包括董事潘焯鸿夫妇
01:12
口罩商涉呃$600万百分百担保贷款 警拘6人 消息：包括董事潘焯鸿夫妇
突发
6小时前
宏福苑大火首场听证会早上举行
02:35
宏福苑大火首场听证会 杜淦堃：居民多次投诉工人吸烟 惟劳工处16次巡查未发现 ︱持续更新
社会
3小时前
前金牌司仪玩得忘形险假发飞脱出洋相 同场59岁性感女星频频摸肚再惹揣测
前金牌司仪玩得忘形险假发飞脱出洋相 同场59岁性感女星频频摸肚再惹揣测
影视圈
6小时前
港铁男乘客月台艳遇 两「飞来蜢」少女索联络方法 过来人点出破绽 提醒呢招长玩长有 ｜Juicy叮
港铁男乘客月台艳遇 两「飞来蜢」少女索联络方法 过来人点出破绽 提醒呢招长玩长有 ｜Juicy叮
时事热话
7小时前
星岛申诉王 | 房间暗藏镜头 港情侣惨变A片主角 深圳酒店偷拍恐慌 直击职员红外线侦测
04:41
星岛申诉王 | 深圳酒店房间暗藏偷拍镜头 港情侣惨变A片主角 实测淘宝神器揾偷拍反光点
放蛇直击
9小时前
孝子处理亡父身后事 意外发现40年前「公屋轮候信」 上面一个字掀热议：依家唔会咁写｜Juicy叮
孝子处理亡父身后事 意外发现40年前「公屋轮候信」 上面一个字掀热议：依家唔会咁写｜Juicy叮
时事热话
3小时前
潘迪生女儿潘楚颖豪门学霸再升级 继承父母优良基因创成就高峰 与「最强后母」杨紫琼亲如母女
潘迪生女儿潘楚颖豪门学霸再升级 继承父母优良基因创成就高峰 与「最强后母」杨紫琼亲如母女
影视圈
7小时前
百佳旗下超市全单88折！折扣不设上限 购物再赚$15优惠券 艾菲苹果、金凤香米折上折！
百佳旗下超市全单88折！折扣不设上限 购物再赚$15优惠券 艾菲苹果、金凤香米折上折！
饮食
7小时前