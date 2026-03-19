东曜药业午后抽升17% 「星市攻略」率先预告有爆升潜力

生科股东曜药业（1875）午后升幅扩大，升逾16%高见5.25元。《星岛头条》为读者捕捉股市机遇的新栏目「星市攻略」昨日（18日）已指出，东曜药业被市场憧憬成为新一只易主爆升股。

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上半年完成交易 料释放价值

「星市攻略」昨日指出，药明合联（2268）提出自愿要约收购东曜药业全部股份的交易已落实，该股有望继毛记葵涌（1716）及耀才证券（1428）后，再一只因易主而爆升的股份。东曜药业昨晚（18日）业绩公告亦提到，药明合联收购东曜药业，预计将在2026年上半年完成交易，指「对于东曜药业而言，这标志著公司发展将进入价值释放与规模扩张的全新阶段。」

依托药明合联品牌与平台优势

该公司又指，将以融入药明体系为契机，积极整合资源优势，著力推进以下战略布局，包括依托药明合联的品牌与平台优势，加速构建国际化运营体系，进一步开拓海内外市场，提升产能利用率，增强供应链韧性，高效赋能客户项目推进，实现规模与效率的双重提升。

加大CDMO研发投入 提升竞争力

同时，将加大针对CDMO业务的研发投入，聚焦前沿技术与关键领域突破，持续提升核心竞争力。构建多层次人才发展体系，打造专业化、高素质、复合型团队；系统优化管理机制与组织效能，强化成本管控，致力于提高CDMO业务的毛利率与整体盈利能力，实现可持续、高质量发展。

东曜药业2025年度营业收入7.48亿（人民币，下同），按年下降32%，其中，产品销售收入4.87亿元，下降44%，主因市场竞争加剧。全年度由盈转亏，录得亏损1亿元，上年度纯利则为3,475.7万元；不派息。