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黑芝麻智能与华泰、中金终止配售协议 无极资本认购协议仍有效

股市
更新时间：15:12 2026-03-19 HKT
发布时间：15:12 2026-03-19 HKT

黑芝麻智能（2533）公布，于本月18日，已与配售代理就订立终止协议，终止配售协议，据此订约方已相互同意终止配售协议，自终止协议日期起生效。上述提及配售协议为黑芝麻智能于本月9日与无极资本旗下基金签订认购协议，黑芝麻智能每股折让2.13%向无极资本旗下基金配售3,354.46万股新股份，中金和华泰国泰配售代理。

所得净额增至6.32亿

黑芝麻智能指出，认购协议仍然有效及具有约束力，由于配售协议终于认购事项所得款项净额，由早前的6.31亿，增至约6.32亿元，主要分别在于剔除配售代理佣金等开支。该公司认为，终止配售协议对公司现有业务、营运及财务状况并无重大不利影响。

早前廉政公署及证监会公布，采取代号「导火线」的联合行动，打击内幕交易及相关贪污行为。廉署在行动中拘捕8人，包括两家证券行及一家对冲基金管理公司的高层人员。有外电引述消息指，无极资本受到影响。

无极资本早前亦在官网发通告指，公司一贯恪守香港法律法规及监管要求，全力配合监管机构的合法工作。一切信息以廉政公署和证监会的官方公告为准，公司对未经证实的消息不予评论。通告还指，目前公司整体业务及运营均维持正常开展，各项投资管理及决策流程不受影响。

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