中东战事升级 油价再升 累环球股市走弱｜古天后

3月19日，大致天晴，日间相当温暖。伊朗战事升级刺激国际油价再度回升，并引发全球通胀重燃忧虑，美国联储局一连两日议息后，本港时间周四凌晨2时宣布联邦基金利率目标区间维持于介乎3.5厘至3.75厘，符合市场预期。最新利率点阵图显示，官员料今年底利率中位数为3.4厘，与去年12月一致，意味年底前减息一次，幅度为0.25厘。由于油价再度回升，喺议息结果前，道指已跌超过500点，议息时跌势持续，其后联储局主席鲍爷（编按：鲍威尔）喺记者会表示，通胀控制进展不符预期，主要因为中东战事未明朗，内部已开始讨论加息可能性。鲍爷咁讲等同放鹰，拖累道指跌势加剧，一度急泻800点，低见46193，创今年新低。

市场对议息解读较悲观

今次议息后一并公布季度经济展望，局方估计美国今年国内生产总值(GDP)增长2.4%，高过12月预期2.3%。联储局议息声明中提到，美国经济近期以稳固步伐增长，但职位增长仍偏低，失业率近几个月变化不大，至于通胀依然略为高企。局方指出，中东局势发展对美国经济前景影响存不确定性，当局正同时关注通胀及就业市场风险，考虑额外利率调整嘅时间及幅度时，会谨慎评估最新数据、前景演变及风险平衡。当局评估适当货币政策立场时，会注视新资讯对经济前景启示，若浮现妨碍实现政策目标风险，随时准备调节政策。市场解读较为悲观，开始有声音估计今年不仅未能减息，息口更有掉头向上风险。

道指收市仍跌768点或1.63%，报46225；标指跌91点或1.36%，报6624；纳指下跌327点或1.46%，报22152。麦当劳股价跌3.2%，为跌幅最大道指成份股，宝洁同样跌3.2%，家得宝与Visa亦跌逾3%；亚马逊走低2.5%，微软跌1.9%，苹果回吐1.7%。油股雪佛龙与摩根大通反弹0.3%，为唯独两只逆市造好嘅道指成份股。

中东国家油气资产受袭

伊朗表示其大型天然气田遭受以色列袭击，更誓言会向波斯湾能源设施作出报复，纽约期油从跌最多4.42%，掉头回升3.33%，逼近100美元。高见每桶99.41美元，收市报96.32美元，微扬0.11%；伊朗用导弹反击沙特阿拉伯等多个中东国家的美国油气资产后，纽油在电子交易时段恢复升势，并逼近100美元关，油价高企对后市不利，环球股市今早全线向下。

港股昨日重越二万六关，连续第三个交易日反弹，恒生指数开54点后，早段曾随A股走软倒跌76点，低见25791，午后见买盘吸纳，一度回升249点见26117高位，其后升幅收窄至156点，报收26025，但成交额只有2403亿元，成交唔算活跃。不过至夜期时段，国际油价再度回升，虽然美联储局维持息率不变，但主席鲍爷表示能源价升推高通胀预期，加上中东战事升级，拖累美股显著下跌，道指跟标指更齐创年内低位，港股于夜期亦随美股急挫近2%，夜期跌穿25500水平，ADR更插升至接近25300水平，黑期则于25400水平徘徊，预期今早大市大幅裂口低开，以昨日低位接近25800水平计算，下跌裂口接近400点。

25000至25100不容有失

留意本周一低位约25300水平，周二高位约26200水平，如要满足1000-1200点周波幅，有机会今日下试甚至跌穿周一低位，再度考验250日线约25100水平。一旦跌穿250日线，则向下突破，展开更深度调整，25000-25100不容有失。反弹方面，料阻力重重，首个阻力为25700-25750，即5日线及10日线汇聚区，亦为上日低位，或由支持变成阻力，而26000-26050即20日线阻力更大。港股能否扭转弱势，关键在于26000即20日线水平能否企稳，即恒生指数能否连续三日收高于20日线之上。幸而目前成交维持于2000亿元之上，反映仍有资金愿意在此水平收集港股，但中东战事未明下，港股能守于25000水平之上已属万幸，如港股能守25000，则维持区间上落，上落区间暂于25000-26500水平。港股要突破向上，至少要重返26500水平之上，并重返27000水平，方有条件挑战前顶并创新高。

古天后