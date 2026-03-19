油价急升兼储局派鹰 恒指低开474点 腾讯友邦绩后挨沽 油股升金股挫｜港股开市

美国联储局一如预期维持利率不变，并提到中东地区局势变化对美国经济的影响尚不明朗，预计到今年底仅减息0.25个百分点；同时，联储局主席鲍威尔在记者会上更表明，若通胀无进展，将不会减息。

市场忧虑美光资本开支大增

美股周三结束连升两日走势，三大指数全线向下，其中道指收市跌768点或1.63%，报46225点；标指跌91点或1.36%，报6624点；纳指跌327点或1.46%，报22152点。至于反映中概股走势的金龙指数，周三跌2.06%至7015点。此外，在联储局鹰派预期下，金价亦挨沽，现货金价周三收跌3.7%至4,818美元；今早稍见反弹，曾升约0.5%至4,841美元。

焦点股中，美光科技（MU）公布2026财年第二财季收入增长196%至238.6亿美元胜预期；经调整纯利大增686%至140.21亿美元；第三财季收入指引中值较分析师预期高逾50%，EPS指引亦较预期高近70%。不过，市场忧虑美光资本开支大增，全年资本支出上修至逾250亿美元，2027财年再进一步增加。该股盘后急跌逾4%至441.28美元。

腾讯投资AI 减少回购规模

港股方面，恒指今早低开474点，报25550点。科网股普遍受压，腾讯（700）绩后表明资金将用于AI投资，并有可能因此减少回购规模，股价开市报528元，跌4%；至于今日将放榜的阿里（9988），股价亦跌3.6%；美团（3690）跌2%；京东（9618）跌2.5%；小米（1810）则逆市升2.6%。

昨日急升的MINIMAX（100）及智谱（2513）亦见回吐，两者开市分别跌5%及4.4%。

友邦新业务价值按年升15%

此外，友邦（1299）公布去年业绩，按固定汇率计，新业务价值按年上升15%至55.16亿美元创新高，末期息增加10%至144.08港仙。根据资本管理政策，董事会已批准新一轮17亿美元股份回购。不过，该股开市报81.5元，跌3.6%。

油股升 金股跌

另一方面，伊朗和以色列互相对中东关键能源设施发动打击，刺激油价向上，其中布兰特期油再次逼近110美元，刺激石油相关股向上，中海油（883）升2.5%；中石油（883）升0.6%；山东墨龙（568）升15%；百勤油服（2178）则升逾13%。

黄金相关股则向下，紫金黄金国际（2259）跌4.8%；紫金（2899）跌4.6%；招金（1818）跌4.7%；山东黄金（1787）亦跌4.7%。

北水动向方面，昨日净买入港股12.17亿元，阿里（9988）、小米（1810）及长飞光纤光缆（6869）分别获净买入15.36亿元、5.65亿元及1.46亿元；而中芯（981）、腾讯（700）及耀才（1428）分别遭净卖出7.74亿元、2.96亿元及1.45亿元。