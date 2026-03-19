Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

油价急升兼储局派鹰 恒指低开474点 腾讯友邦绩后挨沽 油股升金股挫｜港股开市

股市
更新时间：09:24 2026-03-19 HKT
发布时间：09:24 2026-03-19 HKT

美国联储局一如预期维持利率不变，并提到中东地区局势变化对美国经济的影响尚不明朗，预计到今年底仅减息0.25个百分点；同时，联储局主席鲍威尔在记者会上更表明，若通胀无进展，将不会减息。

市场忧虑美光资本开支大增

美股周三结束连升两日走势，三大指数全线向下，其中道指收市跌768点或1.63%，报46225点；标指跌91点或1.36%，报6624点；纳指跌327点或1.46%，报22152点。至于反映中概股走势的金龙指数，周三跌2.06%至7015点。此外，在联储局鹰派预期下，金价亦挨沽，现货金价周三收跌3.7%至4,818美元；今早稍见反弹，曾升约0.5%至4,841美元。

焦点股中，美光科技（MU）公布2026财年第二财季收入增长196%至238.6亿美元胜预期；经调整纯利大增686%至140.21亿美元；第三财季收入指引中值较分析师预期高逾50%，EPS指引亦较预期高近70%。不过，市场忧虑美光资本开支大增，全年资本支出上修至逾250亿美元，2027财年再进一步增加。该股盘后急跌逾4%至441.28美元。

腾讯投资AI 减少回购规模

港股方面，恒指今早低开474点，报25550点。科网股普遍受压，腾讯（700）绩后表明资金将用于AI投资，并有可能因此减少回购规模，股价开市报528元，跌4%；至于今日将放榜的阿里（9988），股价亦跌3.6%；美团（3690）跌2%；京东（9618）跌2.5%；小米（1810）则逆市升2.6%。

昨日急升的MINIMAX（100）及智谱（2513）亦见回吐，两者开市分别跌5%及4.4%。

友邦新业务价值按年升15%

此外，友邦（1299）公布去年业绩，按固定汇率计，新业务价值按年上升15%至55.16亿美元创新高，末期息增加10%至144.08港仙。根据资本管理政策，董事会已批准新一轮17亿美元股份回购。不过，该股开市报81.5元，跌3.6%。

油股升 金股跌

另一方面，伊朗和以色列互相对中东关键能源设施发动打击，刺激油价向上，其中布兰特期油再次逼近110美元，刺激石油相关股向上，中海油（883）升2.5%；中石油（883）升0.6%；山东墨龙（568）升15%；百勤油服（2178）则升逾13%。

黄金相关股则向下，紫金黄金国际（2259）跌4.8%；紫金（2899）跌4.6%；招金（1818）跌4.7%；山东黄金（1787）亦跌4.7%。

北水动向方面，昨日净买入港股12.17亿元，阿里（9988）、小米（1810）及长飞光纤光缆（6869）分别获净买入15.36亿元、5.65亿元及1.46亿元；而中芯（981）、腾讯（700）及耀才（1428）分别遭净卖出7.74亿元、2.96亿元及1.45亿元。

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
伊朗局势｜担心变越战翻版？美媒：特朗普拟达三目标后结束战事
伊朗局势｜担心变越战翻版？美媒：特朗普拟达三目标后结束战事
即时国际
2小时前
长者用乐悠咭「红磡去罗湖」车费最平几钱？网民出题掀热议 神人教一路线仅$4?
长者用乐悠咭「红磡去罗湖」车费最平几钱？网民出题掀热议 神人教一路线仅$4?
生活百科
2026-03-17 18:49 HKT
星岛申诉王 | 房间暗藏镜头 港情侣惨变A片主角 深圳酒店偷拍恐慌 直击职员红外线侦测
04:41
星岛申诉王 | 深圳酒店房间暗藏偷拍镜头 港情侣惨变A片主角 实测淘宝神器揾偷拍反光点
放蛇直击
3小时前
正义女神丨陈炜火辣床战逐格睇 性感内衣上阵丰满身材一览无遗 「激战」对手身份曝光
正义女神丨陈炜火辣床战逐格睇 性感内衣上阵丰满身材一览无遗 「激战」对手身份曝光
影视圈
19小时前
女星老公强奸旗下艺人被判监4年10个月 掐颈硬上施暴 露骨对话曝光：你那次射进来
女星老公强奸旗下艺人被判监4年10个月 掐颈硬上施暴 露骨对话曝光：你那次射进来
影视圈
18小时前
租置计划重推︱房委会今年详细调研 仍有近3万公屋单位未卖出 即睇39条屋邨出售百分比
01:25
租置计划重推︱房委会今年详细调研 仍有近3万公屋单位未卖出 即睇39条屋邨出售百分比
社会
22小时前
观塘明星海鲜酒家结业！月内连执2间 九龙区仅剩2分店 网民担忧：睇来会变历史遗物
观塘明星海鲜酒家结业！月内连执2间 九龙区仅剩2分店 网民担忧：睇来会变历史遗物
饮食
15小时前
《爱回家》女星跳舞展示澎湃身材 选港姐出身原来有个歌手梦 曾参加《中国好声音》
《爱回家》女星跳舞展示澎湃身材 选港姐出身原来有个歌手梦 曾参加《中国好声音》
影视圈
14小时前
抗癌吴文忻被骗毕生积蓄拒绝众筹 认曾变卖嫁妆：摊大手板问人攞实在不是我作风
抗癌吴文忻被骗毕生积蓄拒绝众筹 认曾变卖嫁妆：摊大手板问人攞实在不是我作风
影视圈
14小时前
前TVB移加主持重操故业拍翻版《东张西望》 踢爆加国打工陷阱 苦主被呃6万港元
前TVB移加主持重操故业拍翻版《东张西望》 踢爆加国打工陷阱 苦主被呃6万港元
影视圈
17小时前