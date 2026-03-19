恒指跌524点 成交达3062亿 腾讯挫6.8% 阿里绩前泻4% 分析：短期维持25000至26300区间上落｜港股收市

美联储一如市场预期维持息口不变，惟内部开始提及加息，加上中东战局持续刺激油价继续飙升，亚洲股市紧追美股隔晚走势周四悉数走弱，港股亦随外围低开低走。恒指在科技股和贵金属股份的拖累下，全日收报25500点，跌524点，失守26000关兼几乎回吐早前连升3日的560点全部升幅。大市成交增至3062亿元，重返3000亿元水平。不过北水大幅流入261.9亿元支持大市，连续第二日流入，兼是本月9日以来最多单日流入。

恒指逾两周最大单日跌幅

恒指低开475点后，曾将跌幅收窄至288点，惟其后愈跌愈有，最多跌576点，最终全日收报25500点，跌524点，创逾两周以来最大的单日跌幅。国指收报8695点，跌139点；科指收报4996点，跌112点，失守5000大关。

科技股表现拖累大市，腾讯（700）去年第4季绩符合预期，但表明资金将用于AI投资，并有可能因此减少回购规模，腾讯股价大跌6.8%，收报513 元；阿里巴巴（9988）绩前走低4.1%，收报132 元；上述两股已拖累恒指逾232点。另外，微博(9898)去年经调整盈利跌8%，股价下挫12.4%，收报67.45 元；快手（1024）下滑6.2%，收报55.35 元。

「大模型双雄」齐挫逾一成

另外「大模型双雄」亦回落， MINIMAX（100）泻13.9%，收报1,066 元；智谱（2513）大跌11.2%，收报659元。不过即将推出新车的小米（1810）逆市扬3.4%，收报36.32元。

黄金、白银、铂等贵金属随著减息预期降温而走弱，相关股份回落。紫金（2899）挫7.1%，收报34.7元；为表现最差蓝筹股；同系紫金黄金国际（2259）大跌9.3%，收报166.9元；中国宏桥（1378）泻6.7%，收报34.78元；洛阳钼业 （3993）跌5.6%，收报17.56元。

山东墨龙升近13% 中海油扬4.5%

伊朗最新警告，将对中东三国的关键能源设施发动打击，布兰特期油再次突破110美元，部分石油股和石油设备股逆市有炒作，中海油（883）扬4.5%，收报29.58元；中石油（857）升2.4%，收报10.73元；山东墨龙（568）大升12.9%，收报11.81元；百勤油服（2178）涨13.5%，收报0.295元。

个股方面，友邦（1299）去年业绩符合预期，但绩后仍跌2.1%，收报82.8元；轩竹生物 (2575)旗下吡洛西利片一线适应症近日获批，股价扬16.1%，收报49.84 元；中远海运港口(1199)去年多赚1.1%，但派息大减28%，股价泻11.1%，收报5.59 元；配售代理中金和华泰国际拟退出黑芝麻智能（2533）和无极资本之间的配售新股认购协议，黑芝麻智能挫5.9%，收报18.03元。

光大证券国际证券策略师伍礼贤表示，腾讯、阿里等重磅股走低，及市场对于美国减息预期悲观，加上中东战事持续刺激油价向上，因此港股周四下跌逾500点。他续指，美国减息步伐、中东战事及重要股份的业绩仍将困扰著港股后市，料恒指短期内将维持于25000点至26300点区间上落。

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1230：油价急升加上联储局放鹰，恒指今早曾挫522点，低见25502点。中午收报25592点，跌432点或1.66%，成交额1,535.28亿元。

腾讯（700）绩后曾挫6.4%，低见515元；中午收报518元，跌5.9%。阿里巴巴（9988）跌3.41%，报133元；美团（3690）靠稳，升0.68%。MINIMAX （100） 半日回吐11.79%，智谱 （2513） 挫8.28%。小米（1810）今晚举行新一代SU7发布会，半日抽升4.26%。

伊朗和以色列互相对中东关键能源设施发动打击，布兰特期油再次突破110美元，曾高见112.86美元。中海油（883）升3.39%；中石油（857）升1.14%。

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0930：美国联储局一如预期维持利率不变，并提到中东地区局势变化对美国经济的影响尚不明朗，预计到今年底仅减息0.25个百分点；同时，联储局主席鲍威尔在记者会上更表明，若通胀无进展，将不会减息。

市场忧虑美光资本开支大增

美股周三结束连升两日走势，三大指数全线向下，其中道指收市跌768点或1.63%，报46225点；标指跌91点或1.36%，报6624点；纳指跌327点或1.46%，报22152点。至于反映中概股走势的金龙指数，周三跌2.06%至7015点。此外，在联储局鹰派预期下，金价亦挨沽，现货金价周三收跌3.7%至4,818美元；今早稍见反弹，曾升约0.5%至4,841美元。

焦点股中，美光科技（MU）公布2026财年第二财季收入增长196%至238.6亿美元胜预期；经调整纯利大增686%至140.21亿美元；第三财季收入指引中值较分析师预期高逾50%，EPS指引亦较预期高近70%。不过，市场忧虑美光资本开支大增，全年资本支出上修至逾250亿美元，2027财年再进一步增加。该股盘后急跌逾4%至441.28美元。

腾讯投资AI 减少回购规模

港股方面，恒指今早低开474点，报25550点。科网股普遍受压，腾讯（700）绩后表明资金将用于AI投资，并有可能因此减少回购规模，股价开市报528元，跌4%；至于今日将放榜的阿里（9988），股价亦跌3.6%；美团（3690）跌2%；京东（9618）跌2.5%；小米（1810）则逆市升2.6%。

昨日急升的MINIMAX（100）及智谱（2513）亦见回吐，两者开市分别跌5%及4.4%。

友邦新业务价值按年升15%

此外，友邦（1299）公布去年业绩，按固定汇率计，新业务价值按年上升15%至55.16亿美元创新高，末期息增加10%至144.08港仙。根据资本管理政策，董事会已批准新一轮17亿美元股份回购。不过，该股开市报81.5元，跌3.6%。

佳兆业健康购青海制药 进军麻醉及精神药品领域

佳兆业健康集团（876）今早高开2.5%，该公司昨日（18日）正式宣布收购青海制药控股权，预计5月下旬完成所有交割。市场人士指出，本次交易意味著集团正式切入准入门槛极高的麻醉及精神类药品制造领域，产业链布局进一步延伸。佳兆业健康表示，向母公司佳兆业集团（1638）收购青海制药，作价2160万元（人民币，下同），佳兆业健康将以股份支付。佳兆业健康先以「50合1」进行股份合并，以及将每手买卖单位由1万股调整至2000股。合股后佳兆业健康以每股8.75元，向佳兆业集团发行近279万股，占已扩大股本2.69%。完成交易后，佳兆业集团在佳兆业健康的持股，由42.99%增至44.52%。

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油股升 金股跌

另一方面，伊朗和以色列互相对中东关键能源设施发动打击，刺激油价向上，其中布兰特期油再次逼近110美元，刺激石油相关股向上，中海油（883）升2.5%；中石油（883）升0.6%；山东墨龙（568）升15%；百勤油服（2178）则升逾13%。

黄金相关股则向下，紫金黄金国际（2259）跌4.8%；紫金（2899）跌4.6%；招金（1818）跌4.7%；山东黄金（1787）亦跌4.7%。

北水动向方面，昨日净买入港股12.17亿元，阿里（9988）、小米（1810）及长飞光纤光缆（6869）分别获净买入15.36亿元、5.65亿元及1.46亿元；而中芯（981）、腾讯（700）及耀才（1428）分别遭净卖出7.74亿元、2.96亿元及1.45亿元。