恒指半日跌432点 腾讯绩后挫6% 小米今晚发布新车 逆市升4%｜港股开市

油价急升加上联储局放鹰，恒指今早曾挫522点，低见25502点。中午收报25592点，跌432点或1.66%，成交额1,535.28亿元。

腾讯（700）绩后曾挫6.4%，低见515元；中午收报518元，跌5.9%。阿里巴巴（9988）跌3.41%，报133元；美团（3690）靠稳，升0.68%。MINIMAX （100） 半日回吐11.79%，智谱 （2513） 挫8.28%。小米（1810）今晚举行新一代SU7发布会，半日抽升4.26%。

伊朗和以色列互相对中东关键能源设施发动打击，布兰特期油再次突破110美元，曾高见112.86美元。中海油（883）升3.39%；中石油（857）升1.14%。

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0930：美国联储局一如预期维持利率不变，并提到中东地区局势变化对美国经济的影响尚不明朗，预计到今年底仅减息0.25个百分点；同时，联储局主席鲍威尔在记者会上更表明，若通胀无进展，将不会减息。

市场忧虑美光资本开支大增

美股周三结束连升两日走势，三大指数全线向下，其中道指收市跌768点或1.63%，报46225点；标指跌91点或1.36%，报6624点；纳指跌327点或1.46%，报22152点。至于反映中概股走势的金龙指数，周三跌2.06%至7015点。此外，在联储局鹰派预期下，金价亦挨沽，现货金价周三收跌3.7%至4,818美元；今早稍见反弹，曾升约0.5%至4,841美元。

焦点股中，美光科技（MU）公布2026财年第二财季收入增长196%至238.6亿美元胜预期；经调整纯利大增686%至140.21亿美元；第三财季收入指引中值较分析师预期高逾50%，EPS指引亦较预期高近70%。不过，市场忧虑美光资本开支大增，全年资本支出上修至逾250亿美元，2027财年再进一步增加。该股盘后急跌逾4%至441.28美元。

腾讯投资AI 减少回购规模

港股方面，恒指今早低开474点，报25550点。科网股普遍受压，腾讯（700）绩后表明资金将用于AI投资，并有可能因此减少回购规模，股价开市报528元，跌4%；至于今日将放榜的阿里（9988），股价亦跌3.6%；美团（3690）跌2%；京东（9618）跌2.5%；小米（1810）则逆市升2.6%。

昨日急升的MINIMAX（100）及智谱（2513）亦见回吐，两者开市分别跌5%及4.4%。

友邦新业务价值按年升15%

此外，友邦（1299）公布去年业绩，按固定汇率计，新业务价值按年上升15%至55.16亿美元创新高，末期息增加10%至144.08港仙。根据资本管理政策，董事会已批准新一轮17亿美元股份回购。不过，该股开市报81.5元，跌3.6%。

佳兆业健康购青海制药 进军麻醉及精神药品领域

佳兆业健康集团（876）今早高开2.5%，该公司昨日（18日）正式宣布收购青海制药控股权，预计5月下旬完成所有交割。市场人士指出，本次交易意味著集团正式切入准入门槛极高的麻醉及精神类药品制造领域，产业链布局进一步延伸。佳兆业健康表示，向母公司佳兆业集团（1638）收购青海制药，作价2160万元（人民币，下同），佳兆业健康将以股份支付。佳兆业健康先以「50合1」进行股份合并，以及将每手买卖单位由1万股调整至2000股。合股后佳兆业健康以每股8.75元，向佳兆业集团发行近279万股，占已扩大股本2.69%。完成交易后，佳兆业集团在佳兆业健康的持股，由42.99%增至44.52%。

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油股升 金股跌

另一方面，伊朗和以色列互相对中东关键能源设施发动打击，刺激油价向上，其中布兰特期油再次逼近110美元，刺激石油相关股向上，中海油（883）升2.5%；中石油（883）升0.6%；山东墨龙（568）升15%；百勤油服（2178）则升逾13%。

黄金相关股则向下，紫金黄金国际（2259）跌4.8%；紫金（2899）跌4.6%；招金（1818）跌4.7%；山东黄金（1787）亦跌4.7%。

北水动向方面，昨日净买入港股12.17亿元，阿里（9988）、小米（1810）及长飞光纤光缆（6869）分别获净买入15.36亿元、5.65亿元及1.46亿元；而中芯（981）、腾讯（700）及耀才（1428）分别遭净卖出7.74亿元、2.96亿元及1.45亿元。