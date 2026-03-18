中远海港去年多赚1% 料中东局势「有危有机」 扩展霍尔木兹海峡外围航道
更新时间：20:10 2026-03-18 HKT
发布时间：20:10 2026-03-18 HKT
发布时间：20:10 2026-03-18 HKT
中远海运港口（1199）董事会主席朱涛谈及中东局势及红海冲突的影响时表示，「有危机也有机会」，称阿布扎比控股码头目前能源与资产相对安全，已通过拓展阿曼湾港口通道等方式保障货流畅通，整体影响不是特别大。他表示，将以「稳健发展确定性应对外部不确定性」，持续扩大海外布局，重点关注东南亚、中南美洲及非洲等新兴市场。
而对于市场关注的巴拿马港口交易，朱涛表示不做回应。
料全球港口行业增速在1.8%至1.9%
朱涛指出，航运板块受前期关税政策及出货节奏影响而增速回落，预计今年全球港口行业增速在1.8%至1.9%之间，且区域表现分化，拉美地区成为新增长点，东南亚及南亚受益于产业转移，增速可达8%左右；跨太平洋美国航线则面临压力，预计出现负增长。
纯利升1.1%
中远海运港口公布全年业绩，期内纯利按年升1.1%至3.12亿美元，派末期息每股1.328美仙，按年减少约28%，全年派息比率维持40%。
集团公布，年内收入升11%至16.7亿美元，总吞吐量按年升6.2%至1.53亿个标准箱；权益吞吐量升3.4%至4685万个标准箱；控股码头公司总吞吐量升1.8%至3325万个标准箱；非控股码头公司总吞吐量升7.5%至近1.2亿个标准箱。
该集团又指，内地码头吞吐量按年升4.6%至1.1亿个个标准箱，占总吞吐量75%，面对全球地缘政治形势依然复杂严峻，将积极应对外部环境挑战。
最Hit
长者用乐悠咭「红磡去罗湖」车费最平几钱？网民出题掀热议 神人教一路线仅$4?
2026-03-17 18:49 HKT
八达通大派$400增值额！简单2步登记即赚$100 消费满额再赚$300（即睇领取教学）
2026-03-17 13:14 HKT
中电节能家电更换计划｜3类人可获$2,700资助换电器！长生津长者都有份
2026-03-16 19:32 HKT
金钟太古广场天一酒楼结业！一笼虾饺索价近$90 网民：预任人宰割，但食物超好吃
2026-03-17 13:20 HKT