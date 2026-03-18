电能去年多赚2% 末期息维持2.04元 指已建立稳健模式 继续物色收购机会

电能实业（006）去年纯利62.36亿元，按年增长2%；末期息每股派2.04元，全年共派2.82元，皆按年持平。最新股息率4.53厘。

主席甄达安：多元基建组合展现坚韧实力

电能主席甄达安表示，电能已建立了一个稳健的营运模式，持续为股东带来稳定回报，将继续推动资产组合的内部增长，并善用各项投资之间的协同效益。

电能指，全球宏观经济环境持续动荡，地缘政局紧张加上通胀压力带来各种挑战，但该集团多元的基建业务组合展现坚韧实力，专注投资受规管业务的核心策略行之有效，继续为股东提供理想回报。电能指出，去年来自营运的现金流增加8%，充分展现雄厚资产基础带来的稳健收入来源。

专注规管完善市场收购 优先考虑再生能源

甄达安称，将继续物色新收购机会，以加快增长步伐，并专注于规管完善的能源市场上投资成熟业务；同时优先考虑符合可持续发展目标的项目，积极探索可再生及可持续能源的新市场，并采用人工智慧方案，务求优化营运并推动创新。他续指，与长江基建（1038）和长江实业（1113）在多个项目上合作成果卓越，若未来出现有潜力的收购机会时，电能乐意继续合作。

期内收入7.71亿元，按年减少16%，而所占合营公司收入录得209.34亿元，增加9%。英国业务溢利贡献32.1亿元，按年持平；而澳洲业务溢利贡献14.61亿元，增长4%。至于港灯（2638）溢利贡献为10.51亿元，按年上升1%。