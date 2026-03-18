长江基建去年多赚2% 上市29年股息连年增长 李泽钜：基建组合价值深厚添增长动力

长江基建（1038）去年纯利82.65亿元，按年增长2%，末期息派每股1.88元，全年共派2.61元，均增加1.1%，自上市以来股息连年增长。长建主席李泽钜表示，该集团的世界级基建资产组合蕴藏深厚价值，配合业务发展策略更添增长动力。

长建：上市至今股东总回报逾15倍

长建指出，自1996年上市以来，一直维持股息连年增长纪录，凸显集团表现坚韧及致力为股东增值，如股东于招股时购入其股份，总回报超过15倍。而长建净资产由上市当年约84亿元，增长逾15倍至去年底约1379亿元。

李泽钜：增长与扩张机遇犹在

李泽钜在业绩报告指，尽管宏观经济形势充满考验，但蕴含增长与扩张潜力的机遇犹在，当前市场流动资金紧绌及资本成本上涨等状况，均有利于长江基建发展。他称，该集团不仅拥有财务实力把握新收购机遇，并具备善于精简营运及推动业务增长的经验与专长，而长建、长实（1113）及电能（006）三者可共同合资，适时进行符合相同投资理念的收购。

「收购过程绝不抱志在必得心态」

李泽钜重申，有能力带来持续盈利增长及股东价值之余，同时兼顾理想负债水平，在稳健与增长间力求平衡一直是其核心营运模式。他称，该集团致力秉持审慎财务纪律原则，于收购过程中绝不会抱有志在必得的心态。

李泽钜称，长建众多业务录得内部增长，积极扩展营运版图，其中表现突出者，包括受规管业务旗下的非受规管业务单位，以及如ista及Enviro NZ等订立大量承包合约的公司，亦已准备就绪促进投资组合的协同效益。

去年收入增7% 英澳基建业务持平

业务方面，长建去年营业额416.79亿元，按年增长6.9%。按各市场溢利划分，英国基建业务溢利贡献39.83亿元，按年相若，以当地货币计算则下跌3%，主要由于UK Power Networks在2024年录得来自上一规管期的较高追溯调整，推高基数所致。长建早前宣布出售UK Power Networks，长建所占部分的作价为42亿英镑，相等于443亿港元，有关交易预期于2026年上半年完成。

澳洲基建业务溢利贡献17.84亿元，按年相若，以当地货币计算则上升2%。长建指，SA Power Networks在去年开展新规管期，按最终定案，上调的准许回报及强劲资产增长乃2025年至2030年期间的重点。