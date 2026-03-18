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部份外资机构据报暂停与中信证券及国泰君安合作 涉合规风险考量

股市
更新时间：17:10 2026-03-18 HKT
发布时间：17:10 2026-03-18 HKT

证监会与廉政公署上周展开代号「导火线」的联合行动以调查两家中资券商投行部门涉嫌内幕交易及贪污案后，据内媒引述消息报道，部分外资机构因应中信证券（6030）及国泰君安国际（1788）正受监管调查，基于合规风险考量，已暂时中止与两家投行的交易合作。

目前国泰君安国际股票资本市场部主管潘举鹏已被证实被廉署拘留，并即时暂停其职务；中信证券亦证实香港子公司办公室被搜查，部分文件被带走，一名员工曾被廉办电话。

另有报道指星展银行固收部门债券销售副总裁沈吟已被停牌，疑与案件有关，星展香港则表示将配合调查，但澄清该事件与该人士在银行职务无关。

证监与廉政公署早前拘捕6男2女

有关证监会与廉政公署行动于本月10至11日展开，执法人员搜查14个地点，拘捕6男2女，年龄介乎35至60岁，包括两家证券行及一家持牌对冲基金的高层，以及一名中间人。案情指，涉案券商高层涉嫌收受逾400万港元贿款，向对冲基金提前泄露上市公司配股机密，让对方预先建立淡仓，估计非法获利高达3.15亿元。

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