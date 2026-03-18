腾讯第四季经调整纯利增17%符预期 拟减少回购 资金加大AI投资

腾讯（700）去年第四季经调整纯利646.94亿元（人民币，下同），按年增长17%；收入为1943.71亿元，增长13%，均符合预期。末期息派每股5.3港元，多派17.8%。

腾讯首席财务官罗硕瀚表示，鉴于目前见到AI投资具有很高回报的机会，资金将用于AI投资，有可能因此减少回购规模。

腾讯：广告、游戏及云业务受惠AI技术提升

腾讯指，去年保持了健康的增长，得益于AI技术提升了广告定向能力及玩家在游戏中的互动，以及云业务收入加速增长并实现了规模化盈利，其核心业务产生充足的现金流，为加大AI投入提供支撑，包括包括招募顶尖AI人才及升级AI基础设施。

AI产品现令人鼓舞初期迹象

该集团表示，混元3.0大语言模型智能水平持续提升，元宝、WorkBuddy及QClaw等AI产品产生实际效用，出现令人鼓舞初期迹象，表明AI投入将为其开拓新机遇。

视频号使用时长增逾20% 元宝及微信部署新AI能力

在AI效益方面，腾讯指，视频号受益于升级的内容推荐算法，及更丰富的内容生态，总用户使用时长按年增长超过20%；而腾讯云实现规模化盈利，受益于企业AI需求的上升，领先市场的PaaS及SaaS产品贡献的增长，以及供应链的优化。腾讯又指出，通过引进顶尖AI人才升级了团队，建立了系统化提升基础模型智能水平的流程，并在元宝及微信等服务中部署了新的AI能力。

国际游戏收入大增32%

按业务划分，上季腾讯增值服务收入899.2亿元，按年升14%，当中本土市场游戏收入382亿元，增长15%，得益于《三角洲行动》与《无畏契约》系列等收入增长；国际市场游戏收入211亿元，增长32%，主要得益于Supercell旗下游戏及《PUBG MOBILE》的收入增长；至于社交网络收入306亿元，增长3%，反映视频号直播服务收入及音乐付费会员收入的增长。

营销服务收入411.16亿元，增长17%，腾讯指，AI驱动的广告精准定向能力的优化，以及对微信生态系统内闭环营销能力的扩展，推动了广告表现改善和广告单价提升，构成收入增长的主要驱动力。

云业务推动企业服务收入增22%

金融科技及企业服务业务收入608.18亿元，按年增加8%，其中金融科技服务收入增长主要由于理财服务及商业支付活动的收入增加，而企业服务收入增速提升至22%，得益于国内及海外市场云服务的收入增加，以及主要由于微信小店交易额扩大，而带动的商家技术服务费收入增长。