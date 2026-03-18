阿里云AI算力与存储产品最多加价34% 阿里巴巴午后曾升4%
更新时间：13:42 2026-03-18 HKT
发布时间：13:42 2026-03-18 HKT
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阿里巴巴（9988）旗下阿里云宣布，因全球AI需求爆发及供应链涨价，阿里云AI算力、存储等产品最高涨价34%。受消息影响，阿里午后股价急升，曾升逾4%至140.2元；暂报139.3元，升逾3%。
集团表示，由4月18日起，针对AI算力、CPFS（智算版）等服务价格进行调整，其中平头哥真武810E等算力卡产品上涨5%至34%，文件存储产品CPFS（智算版）上涨30%。
据内媒引述知情人士透露，此轮涨价另一个重要原因是「Token调用量暴涨」。阿里云的MaaS业务百炼在今年1至3月创下历史最高增速。阿里云正将紧缺的AI算力资源向Token业务倾斜。
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