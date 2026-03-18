阿里云最多加价34% 揭龙虾掀「Token消耗革命」 引爆AI概念股炒上

随着内地掀起龙虾热潮，一场「Token消耗革命」也正在展开。阿里巴巴（9988）旗下阿里云最新宣布，因全球AI需求爆发及供应链涨价，旗下AI算力、存储等产品最高涨价34%；不过，有指加价更深层原因正是「Token调用量暴涨」。此外，MINIMAX（100）今日（18日）也发布新一代Agent旗舰大模型M2.7。有关消息引爆一众AI概念股向上，包括AI大模型、存储及数据中心相关股，其中阿里午后股价向上，曾升逾4%至140.2元；暂报138.5元，升近3%。

加价传因「Token调用量暴涨」

阿里云表示，由4月18日起，针对AI算力、CPFS（智算版）等服务价格进行调整，其中平头哥真武810E等算力卡产品上涨5%至34%，文件存储产品CPFS（智算版）上涨30%。据内媒引述知情人士透露，此轮涨价另一个重要原因是「Token调用量暴涨」。阿里云MaaS业务百炼在今年1至3月创下历史最高增速，正将紧缺的AI算力资源向Token业务倾斜。

算力租赁市场进入涨价周期

开源证券指出，行业监测显示2026年开年AI算力需求激增，驱动算力租赁市场进入涨价周期，AI应用普及与OpenClaw框架或引爆推理需求，叠加英伟达（Nvidia）产能受限、硬件成本上行及国产替代缺口，驱动市场进入「卖方市场」，判断算力租赁涨价或持续。该行认为，AIDC、算力租赁、CDN作为AI云IAAS的核心组成板块，有望核心受益。

Claw消耗Token远多聊天工具

此外，瑞银和巴克莱周二（17日）同发报告指出，算力短缺加剧、云服务需求激增、企业AI SaaS变现模式呼之欲出，腾讯（700）、阿里、百度（9888）等中概核心标的将是最直接的受益者。瑞银报告提到，监测数据显示全球AI模型周度Token使用量，近几周已达到约16万亿，相较2026年1月（OpenClaw上线前）的水平几乎翻了三倍，明显反映出使用Claw智能体所产生的Token消耗量，远比普通AI聊天工具为多。

巴克莱：「中国的SaaS时刻」来临

值得留意的是，中国消费级AI聊天产品过往几乎全部免费，但随着「ChinaClaw」的推出，将订阅制收费模式引入了普通用户和企业市场。巴克莱更将这一现象定性为「中国的SaaS时刻」，因中国从未拥有真正意义上的SaaS产业，借助AI和ChinaClaw浪潮，将有望直接进入AI驱动的生产力订阅服务新时代。

MINIMAX发布Agent旗舰大模型

另一方面，AI大模型概念股MINIMAX（100）今日（18日）发布新一代Agent旗舰大模型M2.7，首次展示「模型自我进化」路径。据报该模型通过构建Agent Harness体系，深度参与自身训练与优化流程，在部分研发场景中可承担30%至50%的工作量，并在内部评测集上实现约30%的效果提升。

股价表现方面，MINIMAX午后曾升近三成，高见1,330元，再度破顶；暂报1297元，续升逾25%，同业智谱（2513）亦升逾21%；存储股中，兆易创新（3986）升逾12%、澜起（6809）升逾7%；晶片股中，天数智芯（9903）升逾11%、壁仞科技（6082）升逾4%；数据中心概念股中，金山云（3896）升逾19%、 万国数据（9698）亦升逾16%。

