市场静待多国议息结果 暂取态审慎｜古天后

3月18日，部份时间有阳光，日间温暖。国际油价升幅显著收窄，加上投资者对油价敏感度较美伊战争爆发时为低，美股周二继续反弹，可惜高位遇压，收市升幅缩水。道指高开139点后，升幅扩大至最多481点，高见47428，收市道指仅剩46点或0.1%升幅，报46993；标指升16点或0.25%，报6716；纳指升105点或0.47%，报22479。纽约期油曾升5.26%，高见每桶98.42美元，其后升势回顺，目前仍于90美元之上徘徊，于亚洲时段于94至95元之间。

重磅股中，Nvidia于GTC大会上唱好其旗舰人工智能（AI）晶片于2027年底前可带来至少一万亿美元收入，分析员普遍对该股目标正面，但股价升1.2%后倒跌0.7%收市；亚马逊升1.6%；IBM抽高2.8%，为升幅最大道指成份股；强生（Johnson & Johnson）跌2.1%，为表现最差道指成份股。达美航空称3月份消闲及企业客户的机票预订理想，首季收入可望有高单位数增长，相比之下，之前估计增长介乎5%至7%，刺激股价炒高逾6%，其他航空股亦造好，美国航空及联合航空股价分别升3.5%及3.2%。

此外，Uber扩大与Nvidia喺自动驾驶车的合作，股价抽高4.2%；高通（Qualcomm）宣布回购200亿美元股份并调高季度派息，股价升1.7%。腾讯音乐（1698）去年第四季盈利按年增长12.6%，但在线音乐服务月活跃用户数按年减少5%，按季少约2300万个，跌幅超预期，美国存托证券（ADS）收报11.37美元，折合约44.5港元，较港收报57.2港元跌22%。

基金经理转看淡股市前景

美国银行每月调查显示，基金经理转为看淡股市前景，理由包括伊朗战争及私募信贷市场动荡，基金经理3月份现金比率升至4.3%，为2020年3月以来高位。该行策略员Michael Hartnett指出，投资者悲观程度尚未达到去年4月关税消息触发市场震荡时水平，亦唔太担心AI开支竞赛，大部分基金经理认为业界并非处于泡沫。

联储局将于香港时间周四凌晨公布议息结果，联邦基金利率目标区间料维持于3.5厘至3.75厘，美国10年期债息曾跌3.4个基点，至4.185厘，对息口较敏感的2年期债息降1.43个基点，至3.6568厘。虽然油价近期大幅攀升，但大摩维持预期联储局分别于6月及9月减息预测，但承认有押后风险。与此同时，其分析员表示油价持续处于每桶125至150美元，打击美国消费开支，联储局将出手支持，并把美国经济陷入衰退机会率由冲突前10%上调至约20%。加密货币「一哥」比特币一度升破7.5万美元的心理关口，高见75997美元，但随后曾倒跌3.3%，至73444美元；现货金价最多扬0.76%，高见5044.56美元，其后轻微回吐，目前徘徊5000美元关口。美汇指数反复曾跌0.21%，至99.5，日圆升0.22%，至158.72兑每美元。

恒指料续呈区间上落格局

港股表现继续反复，昨日恒指高开104点后，早段曾升416点见26250高位，刚好为100日线水平即掉头，其后升幅逐步收窄，至收市仅余34点升幅，报收25868，二万六关得而复失，亦未能企稳20日线。成交额2,682亿元，早段未见成交配合升势，反映大市动力不足。

中美元首会晤延后或对港股大市气氛有一定影响，加上内地会议缺乏重大刺激方案，令港股向上动力受阻。虽然市场对油价敏感度，已较美伊战争刚爆发时大减，但由于美以对伊朗行动或较预期长，油价料维持高位震荡，丕仅有机令通胀重燃，甚至令经济陷入衰退，对后市不利。港股暂时于24900至25000有技术支持，但上方27000阻力难破，暂时亦未有足够动力收复50日线及100日线，料恒指继续呈区间上落格局，直至下方支持及上方阻力突破，才会再有新方向。暂时大市估计仍于25000-26500之间上落。

古天后