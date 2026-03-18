恒指高开54点 耀才微升 三星电子罢工 相关ETF涨13% 建滔积层板配股跌7% ｜港股开市

美国联储局将于本周四（19日）凌晨2时公布新一次议息结果，有「联储局传声筒」之称的Nick Timiraos指出，中东局势升级强化了联储局按兵不动共识，关注三大讯号窗口，包括政策声明措辞、点阵图预测和鲍威尔新闻发布会，将决定本轮宽松周期是否就此终结，而任何鹰派讯号都将直接冲击利率预期与风险资产定价。

美股三大指数周二则连续第二日反弹，其中道指收市升46点或0.1%，报46993点；标指升16点或0.25%，报6716点；纳指升105点或0.47%，报22479点。至于反映中概股走势的金龙指数，周二跌0.73%至7163点。

港股方面，恒指今早高开54点，报25923点。科网股个别发展，本周即将公布业绩的阿里巴巴（9988）及腾讯（700），两者开市分别跌0.15%及0.64%；美团（3690）升0.69%；京东（9618）升0.18%；小米（1810）亦升0.06%。至于MINIMAX（100）及智谱（2513）分别升4.6%及0.6%。至于市场焦点股耀才（1428）继昨日急升近47%后，今早再升0.7%，报13.7元；值得留意的是，该股昨日获大量北水流入。

三星电子最大工会发起罢工

近期备受关注的存储相关股，行业再有新消息，三星电子最大工会SELU计划于5月21日发起18天罢工，投票将于3月19日截止，可能波及平泽园区约半数芯片产能，加剧全球供应链紧张。南方两倍做多三星电子（7747）及南方两倍做多海力士（7709）今早分别升逾13%及8.5%；兆易创新（3986）升逾3%；澜起科技（6809）则升3.7%。

阅文少赚25% 绩后股价向下

其他个股消息中，阅文（772）去年经调整盈利8.58亿元（人民币，下同），按年下跌24.8%。首席执行官及总裁侯晓楠在业绩会表示，海外业务成为AI技术落地的重要增长市场，直言有计划借助AI技术推动短剧、AI漫剧及AI拟真人剧「一键出海」；惟该股开市跌1.3%，报29.92元。

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建滔集团配售建滔积层板

此外，建滔集团（148）配售建滔积层板（1888） 最多1.3亿股，相当于已发行股本的4.2%，每股配售价21元，较上日收市价23元折让8.7%，所得款项净额约27.2亿元，拟用作一般营运资金。公司又认为，配售将增加股份在市场上买卖流通量，并扩阔公司股东基础。建滔集团及建滔积层板开市分别跌0.16%及跌7%。

北水动向方面，昨日净卖出港股114.81亿元，耀才证券（1428）、小米（1810）及阿里巴巴（9988）分别获净买入12.27亿元、3.01亿元及2.98亿元；而盈富基金（2800）、恒生中国企业（2828）及长飞光纤光缆（6869）则分别遭净卖出88.21亿元、18.23亿元及7.04亿元。

