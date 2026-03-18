恒指升156点 算力加价助阿里百度升2% 专家料25000点有支持｜港股收市

亚洲股市周三普遍造好，但受内地A股开市走弱及市场观望美国联储局议息影响，港股早段走势反复，午后在以阿里巴巴（9988）为主的AI相关科技股和沪深股市转升的带动下，港股扭转跌势兼重返26000关收市。恒指全日收报26025点，升156点。恒指连升3日累升560点。大市成交2403亿元，北水转流入12.14亿元，终止连续两日流出趋势。

恒指高开55点，早段反复，最多曾倒跌77点，午后转升，最多升249点，重返26000关，尾市略微回顺，全日坚守26000关收市，收报26025点，升156点；国指收报8835点，升8点；科指收报5108点，升不足1点。

港股重返26000关收市 阿里贡献逾47点

重磅股阿里巴巴转升收市，涨2.3%，收报137.7 元，一股贡献大市逾47点；阿里旗下旗下阿里云宣布，因全球AI需求爆发及供应链涨价，阿里云AI算力、存储等产品最高涨价34%；AI概念股亦飙升。据内媒报道，MINIMAX（100）发布新一代Agent旗舰大模型M2.7，首次展示「模型自我进化」路径。 MINIMAX飙升19.8%，收报1238元；另一大模型股智谱（2513）弹高19.5%，收报742.5元，创历史以来新高；百度（9888）亦升2.2%，收报121.8元；商汤（020）涨1.5%，收报2.09元。

券商指AI算力爆发将提升推理算力需求 电气股受捧

东吴证券指出称AI算力爆发将提升推理算力需求，推动电力设备需求增长，电力设备股午后走强，东北电气 (042)涨4.1%，收报0.51元； 哈尔滨电气 (1133)急升9.9%，收报25.38元； 东方电气 (1072)走高10.5%，收报41.18元；上海电气 (2727)扬4.7%，收报4.5元。

电车股和部分石油股挨沽

电车股逆市挨沽。理想汽车(2015)大跌6.2%，收报66.85元，为表现最差蓝筹股；吉利汽车(175)去年收入增0.2%，兼增加派息，惟股价下滑3.7%，收报18.15元；比亚迪(1211)跌2.2%，收报102.2元；小鹏（9868）跌3.3%，收报75.65元。

国际油价于亚洲时间回落，石油股多数见回调。中海油（883）跌1.7%，收报28.3元；中石油（857）下滑0.9%，收报10.48元；中石化（386）则无升跌，收报4.78元。

个股方面，腾讯音乐（1698）今年首季和全年业绩逊市场预期，兼遭大行野村唱淡，股价逆市泻21.8%，收报44.72元，为表现最差科指成分股；建滔集团（148）配售折让8.7%建滔积层板（1888）最多1.3亿股，建滔集团扬2.4%，收报39.58元；建滔积层板则挫4.3%，收报22.02元；近日已获内地监管部门批准蚂蚁收购耀才证券（1428），耀才证券股价周三高开低走，收报13.25元，向下2.6%。

伍礼贤： 恒指上试26300点有阻力

光大证券国际证券策略师伍礼贤表示，港股周三的升幅主由科技股带动向上。例如阿里巴巴公布了储存服务加价的消息，令市场对其后续AI发展有较大憧憬，阿里巴巴和百度等科技股对下午市况贡献较强。他续指，科技股能否持续上升，需要看其业绩表现才能有进一步明确，加上中东局势仍不明朗，继续困扰市场，预期恒指向上阻力位为26300点，向下支持位则参考250天线附近，即大约25000点水平。

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1215：市场观望美国联储局议息，恒指今早高开54点后，反复偏软，最多曾倒跌77点，截至中午收报25824点，跌43点或0.17%，成交1,089亿元。科指方面，中午收报5066点，跌41点或0.81%。

重磅蓝筹股中，友邦（1299）及汇控（005）分别升2.2%及1.5%，力撑大市；不过，中海油（883）跌逾3%，腾讯（700）及阿里（9988）绩前偏弱，两者亦分别跌0.9%及0.8%。

中通快递半日升7% 表现冠蓝筹

单计股价变幅，中通快递（2057）半日升7.4%，为表现最佳蓝筹；消息面上，该股去年纯利按年升3%至约90.8亿元人民币，收入升11%至近491亿元人民币，期内包裹量增13%，派半年期股息0.39美元。此外，新地（016）及长和（001）半日亦升3.2%及2.5%。

其他个股方面，腾讯音乐（1698）昨日收市后公布业绩令市场失望，半日股价急挫逾22%至44.2元。野村发报告指腾讯音乐2026年第一季及全年指引逊预期，2026全年总收入预计按年增9%至360亿元，较市场预期低2%，其中音乐订阅收入增长预计放缓至6%，反映市场竞争加剧，但维持「买入」评级。

此外，里昂报告亦指腾讯音乐的竞争压力短期内可能持续，因汽水音乐（Soda Music）继续扩大用户基础并透过AI歌曲混音以丰富其内容库，很大程度上影响腾讯音乐的盈利轨迹，但给予腾讯音乐港股目标价92.1元，评级「跑赢大市」。

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0930：美国联储局将于本周四（19日）凌晨2时公布新一次议息结果，有「联储局传声筒」之称的Nick Timiraos指出，中东局势升级强化了联储局按兵不动共识，关注三大讯号窗口，包括政策声明措辞、点阵图预测和鲍威尔新闻发布会，将决定本轮宽松周期是否就此终结，而任何鹰派讯号都将直接冲击利率预期与风险资产定价。

美股三大指数周二则连续第二日反弹，其中道指收市升46点或0.1%，报46993点；标指升16点或0.25%，报6716点；纳指升105点或0.47%，报22479点。至于反映中概股走势的金龙指数，周二跌0.73%至7163点。

港股方面，恒指今早高开54点，报25923点。科网股个别发展，本周即将公布业绩的阿里巴巴（9988）及腾讯（700），两者开市分别跌0.15%及0.64%；美团（3690）升0.69%；京东（9618）升0.18%；小米（1810）亦升0.06%。至于MINIMAX（100）及智谱（2513）分别升4.6%及0.6%。至于市场焦点股耀才（1428）继昨日急升近47%后，今早再升0.7%，报13.7元；值得留意的是，该股昨日获大量北水流入。

三星电子最大工会发起罢工

近期备受关注的存储相关股，行业再有新消息，三星电子最大工会SELU计划于5月21日发起18天罢工，投票将于3月19日截止，可能波及平泽园区约半数芯片产能，加剧全球供应链紧张。南方两倍做多三星电子（7747）及南方两倍做多海力士（7709）今早分别升逾13%及8.5%；兆易创新（3986）升逾3%；澜起科技（6809）则升3.7%。

阅文少赚25% 绩后股价向下

其他个股消息中，阅文（772）去年经调整盈利8.58亿元（人民币，下同），按年下跌24.8%。首席执行官及总裁侯晓楠在业绩会表示，海外业务成为AI技术落地的重要增长市场，直言有计划借助AI技术推动短剧、AI漫剧及AI拟真人剧「一键出海」；惟该股开市跌1.3%，报29.92元。

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建滔集团配售建滔积层板

此外，建滔集团（148）配售建滔积层板（1888） 最多1.3亿股，相当于已发行股本的4.2%，每股配售价21元，较上日收市价23元折让8.7%，所得款项净额约27.2亿元，拟用作一般营运资金。公司又认为，配售将增加股份在市场上买卖流通量，并扩阔公司股东基础。建滔集团及建滔积层板开市分别跌0.16%及跌7%。

北水动向方面，昨日净卖出港股114.81亿元，耀才证券（1428）、小米（1810）及阿里巴巴（9988）分别获净买入12.27亿元、3.01亿元及2.98亿元；而盈富基金（2800）、恒生中国企业（2828）及长飞光纤光缆（6869）则分别遭净卖出88.21亿元、18.23亿元及7.04亿元。

