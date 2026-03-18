假盈警股发力冲｜唐牛

战火未完，港股在冷和热之间游走，冲突降温即挟上，反之则回落，最明显的方向就是未有明确方向。不过，踏入业绩期，企业陆续放榜，同步又有一连串盈喜盈警消息，炒个股能见度较高。

金嗓子（6896）日前宣布，去年营业收入及溢利与2024年同期比较，预期下降范围在20%至25%之间，下降主要由于去年全年行业形势的改变，集团产品营销策略调整，使得客户经销商减少了采购，导致集团销售额及溢利有所下降。

出名派息慷慨

值得留意的是，以盈警幅度量度，集团去年盈利料约2.4亿元人民币，去年上半年赚8,000多万元人民币，即下半年赚1.6亿元，谷底反弹味浓，假盈警真盈喜也。无怪乎消息公布后，股价裂口急抽。集团出名派息慷慨，不妨趁回吐收集，博财息兼收。

唐牛

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