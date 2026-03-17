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美国筹建油轮护航联盟 道指早段升逾400点 专家指减息预期逐步减退

股市
更新时间：21:41 2026-03-17 HKT
发布时间：21:41 2026-03-17 HKT

中东紧张局势持续，油价略为回升。美股市场仍靠稳，道指早段升逾400点。

道指报47370点，升424点；标指报6744点，升45点；纳指报22519点，升145点或0.7%。纽约期油反弹2%，报每桶94.4美元；布油升2%，报每桶102.1美元。

伊朗加大能源设施攻击力度 油价弹2%

伊朗加大对中东能源基础设施的攻击力度，但美国总统特朗普指，仍在筹备对霍尔木兹海峡油轮的护航联盟，稳定市场信心。

Nvidia（NVDA）在GTC大会后靠稳，升0.5%。高通（QCOM）升逾3%，该公司推进200亿美元回购计划，并加派股息。

专家：油价踞100美元越久 通胀忧虑越大

AJ Bell市场主管Dan Coatsworth提醒，只要油价企在100美元水平时间越长，市场对通胀风险的忧虑就会越高。

M&G投资管理公司固定收益投资总监Andrew Chorlton指，市场普遍认为各国央行倾向鹰派立场，预计不会有其他央行加息或减息，市场正对减息的预期逐渐减弱。

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