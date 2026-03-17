长科去年商业业务税后净利润增48% 收益支持科研 重组后建三大疫苗研发支柱

长江生命科技（775）去年录得亏损1.87亿元，按年扩大47.6%，如撇除出售葡萄园的一次性收益及特殊项目后，商业业务的除税后净利润为1.31亿元，按年增长48.3%。维持不派息。

李泽钜：重组引入知识及资金

长科主席李泽钜指出，透过重组引入更丰富的专业知识和充裕资金，以加快研发进程，并在商业业务的持续支持下，该集团就科研工作所建立的明确策略重点及其高效率发展，将进一步拓展研发成果的前景。

去年录亏损 研发开支大增6600万

长科解释，去年亏损扩大，反映研发开支增加6650万元，以及数项非现金特殊项目及一次性项目，包括葡萄园资产组合估值录得较大跌幅、数项拨备，以及有关从事研发的附属公司Polynoma与纳斯达克上市公司TransCode Therapeutics（RNAZ）交易收益。

建立子企顺谱医药科技 旗下癌症疫苗项目

该集团指，去年进行一项重大企业重组，旨在全面提升医药及诊断科研实力，并吸纳更多专业人才推动实践，同时开拓取得研发资金的渠道，为持续发展带来支持。期内两个项目黑色素瘤癌症疫苗seviprotimut-L及痛楚舒缓方案Halneuron，已并入两家美股公司，即RNAZ及Dogwood Therapeutics（DWTX）。长科续指，是次重组的第三项策略部署，是成立全资附属公司顺谱医药科技（Sequencio），整合旗下所有癌症疫苗研发项目。

长科指出，RNAZ、DWTX及Sequencio将构成长科三大研发支柱，共同建立涵盖早期及后期项目的多元化研发组合，针对各项尚未被满足的庞大医疗需求领域，有机会令广大病患者受惠。

保健品及葡萄园收入跌 营运仍稳健

去年长科收入54.1亿元，按年减少2%，当中保健产品业务收入33.7亿元，减少2.3%，主要受经济前景不明朗，以及关税导致成本上涨影响；而农业相关业务收入20.4亿元，跌2%，受全球葡萄酒市场不利因素影响，但长科认为营运表现依然稳健。