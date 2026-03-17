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恒安去年纯利增一成 末期息维持0.7元 料高端产品保障毛利率稳定

股市
更新时间：13:45 2026-03-17 HKT
发布时间：13:45 2026-03-17 HKT

恒安国际（1044）公布去年全年业绩，录得纯利按年增10.3%至25.4亿元（人民币，下同），每股收益2.227元，按年升10.5%；派末期息0.7元。集团主席施文博表示，2025年纸巾收入恢复增长，加上全渠道销售效益及高端化产品销售增长，有效缓解激烈价格竞争对卫生用品销售的负面影响，今年将通过全渠道销售效益优化、产品升级及促销费用的适度投放，保持收入稳定。

纸巾产品毛利率升4.1个百分点

期内，恒安国际收入230.7亿元，按年升1.8%，毛利率上升1.5个百分点，至33.8%；毛利78.1亿元，升6.6%；经营利润升3.9%至34.8亿元。该集团指，包括纸巾及卫生用品收入的主营业务收入为207.4亿元，升1.9%，受益于年内木浆价格处于较低位，加上促销费用逐步回落及高端高毛利产品销售占比稳步提升，带动纸巾产品毛利率较上年升4.1个百分点至23%。

卫生巾下半年恢复增长

卫生巾产品方面，恒安指出，国内品牌以进取的促销策略抢占市场份额，导致集团销售受到一定冲击，2025年卫生用品业务销售收入录得跌幅约5.3%至约人民币6.57亿元，占整体收入约28.5%，较上年下降2.1个百分点，不过卫生用品销售收入于下半年扭转跌势，恢复中单位数增长，主要受益于传统渠道销售提升。

料毛利率保持稳定

展望未来，恒安表示，尽管地缘政治对全球经济构成下行压力，但预期纸巾销售的稳步上升将持续增强盈利韧性，将精准投放销售费用，而高端高毛利产品将保持增长，有效缓解原材料价格波动对毛利的影响，集团毛利预期将维持稳定。

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