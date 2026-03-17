美证交会拟修例 取消美股强制公布季绩 特朗普及SEC主席曾公开力撑

据《华尔街日报》引述消息报道，美国证券交易委员会（SEC）正准备一项提案，计划取消强制上市公司发布季度业绩的规定，改为容许企业选择每半年公布一次业绩。过去50多年来，美国上市公司一直维持每三个月公布一次业绩的传统，但支持降低披露频率的阵营认为，此举或有助于提振美国日益减少的上市公司数量，因为企业选择私有化的原因之一，正是上市所需耗费大量时间与成本的合规工作。

最快下月公布提案草案

报道指，SEC最快可能在下月公布该提案草案，并已与主要证券交易所官员会面，商讨如何调整相关规则。提案发布后，将进入为期至少30天的公众咨询期，之后SEC才会对提案进行最终表决。据悉，新规定并非完全取消季度报告，而是将其改为可选项目（Optional）。

事实上，推动半年度业绩的呼声在去年底开始升温。据《华尔街日报》去年9月报道，长期证券交易所（Long-Term Stock Exchange）已向SEC请愿，要求取消强制季报规定；其后，美国总统特朗普及SEC主席Paul Atkins均公开表态支持该想法。此外，特朗普在首个任期内亦曾短暂探讨过转向半年报的可能性，惟最终不了了之。

借鉴海外经验，欧洲上市公司自2013年规则调整后，已不再被强制要求按季披露财务业绩。英国亦于约十年前取消强制披露季度业绩的规定，但仍有许多企业自愿选择按季公布业绩。