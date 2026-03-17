耀才获批蚂蚁入主即爆升 市值仍低富途逾千亿 现价高追风险大 分析吁关注下一催化剂

耀才证券（1428）昨晚发公告宣布蚂蚁入主公司一事已完成向国家发改委申报，意味获内地监管批准，并预计3月30日前完成收购，消息刺激耀才股价复牌高开逾六成，其后升幅一度扩大至82%，高见16.88元；若以近两个交易日计，升幅更逾1.4倍。对于股价后市前景，华富建业证券投资策略联席总监阮子曦向《星岛头条》指，耀才市值目前不足300亿元，若市场憧憬持续，炒上20元亦非不可能，但明言「现在一定是高追」，若平日并非炒卖此类股份，不建议现价追入。

市场憧憬与蚂蚁协同效应

事实上，蚂蚁控股于去年4月向耀才创办人叶茂林收购50.55%股份，每股作价3.28元，合共28.1亿元；换言之，耀才现价明显较其收购价为高。同时，阮子曦指目前耀才升势明显是短线投机炒作，难以判断何时撤离，建议有意入市的投资者自行平衡风险。

被问到蚂蚁入主后、耀才前景是否一片光明？阮子曦认为，这视乎如何演绎，现时市场对耀才的规模和潜力预期已大幅提升，主要是基于与蚂蚁的协同效应，而蚂蚁本身拥有支付宝等业务，若未来将耀才整合为综合金融户口，客户潜力规模将显著扩大。因此，他认为「前途一片光明」的说法可以这样演绎，但强调这纯属市场憧憬，难以量化衡量。

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留意股权变动或正式更名

另一方面，耀才竞争对手之一的富途证券（FUTU）目前市值高达1,625亿港元，即较耀才目前约260亿港元市值高逾5倍，坊间亦有说法憧憬耀才市值一旦追近一点富途，股价已可急升。不过，阮子曦坦言不能简单作比较。

他预期，耀才股价有望逐步上升，炒上300至400亿市值也有机会；若假设支付宝全数客户均开设耀才户口，「极端情况下炒至300元」亦有可能，但市场不会一次性炒足。

他又强调，时间点是关键，不会预期首日即见暴升，需待下一次催化剂，例如股权变动或正式更名为「蚂蚁金服」等，相关利好才会逐步浮现，「这不是一时三刻可以见到的东西」。

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