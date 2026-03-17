重磅科技股止跌回升 有助港股延续反弹｜古天后

3月17日，部份时间有阳光，日间温暖。国际油价从高位回落，加上几间大行齐齐唱好后市，美股周一显著反弹，道指高开148点后，升幅扩大至最多617点，高见47176，标指曾升1.47%，纳指一度升1.88%。美市收市，道指升387点或0.83%，报46946；标指升67点或1.01%，报6699；纳指升268点或1.22%，报22374。重磅股中，Nvidia年度人工智能（AI）会议周一起召开，收市股价升1.6%，盘中曾升4.8%；亚马逊反弹2%；Meta据报计划大规模裁员，影响两成或更多员工，股价喺裁员能节省开支呢个逻辑下升2.3%。美光科技（Micron）本周稍后公布业绩，股价偷步炒高3.7%。金融股止跌回稳，花旗及高盛股价均扬升1.6%，不过留意个人信贷问题有否恶化，将影响金融股后市表现。

大摩续唱好美股 标指目标7800

虽然伊朗战争未结束，但高盛预期标指最终重展升势，延续地缘政治事件后市场通常重新向上嘅历史模式，该行表示，基本情景已反映宏观经济逆风，同时盈利继续增长，估值即使相对历史水平仍偏高，但较数月前合理。大摩亦唱好美股，若从未来6至12个月角度，依然睇好美股。他对标指今年底预测为7800，即较上周五收市有约18%上升空间，高盛嘅标指目标为7600。

油价㖊日喺亚洲早市扬升逾3%后，纽约期油收市回落5.28%，每桶报93.5美元；但布兰特期油涨2.84%，收报100.21美元，为连续3个交易日收于100美元整数心理关口上方。美国财长贝森特于CNBC访问中否认华府曾干预能源衍生工具市场。

联储局周二起举行一连两日议息会议，油价回顺有助纾缓通胀压力，美国10年期债息最多回落7个基点至4.215厘。美汇指数一度回落0.7%至99.66，日圆升0.56%至158.85兑每美元。现货金价曾升0.37%，每盎斯高见5037.8美元，其后回吐至4968.09美元，倒跌1.02%。加密货币「一哥」比特币一度抽上3.86%，至74512美元的6周高位。

恒指重上26500方摆脱上落市

虽然美伊战事仍未有停火迹象，但港股连跌三个交易日后，昨日显著反弹，恒指低开29点，早段曾跌147点见25317低位后反弹，午后曾升391点见25856高位，收市升368点或1.44%，报收25834。成交额2644亿元，反映战火下，投资者取态较为审慎。本周多只重磅股公布业绩，又系央行超级议息周，而中美元首会面时间将推迟，目前尚未有确实时间表；加上美国私人信贷问题恶化，又有金融机构限制旗下私募基金赎回，多个不确定因素影响下，令港股维持区间上落。不过油价略为回落，隔晚美股反弹，带动夜期及ADR按比例回升逾百点，今早黑期则升势回顺，仍于25900水平之下徘徊，但料大市略为高开。

以ADR比例计，恒指将重返26000水平，料今日港股或有望再挑战此关，即20日线水平，但能否企稳仍有待观察，至于港股要扭转目前上落市格局，至少要收复所有移动平均线，即重上26500水平之上，方能摆脱上落市格局再展升浪。

古天后