恒指高开100点 存储股热炒 三星及海力士ETF向上 耀才获蚂蚁入主步直路 复牌劲升62%｜港股开市

美伊战事持续，美国总统特朗普要求将原定与中国国家主席习近平在北京举行的会晤推迟「约一个月」；不过，随着G7大国开始释放原油储备，国际能源署（IEA）又指如果有需要，仍可进一步动用更多石油储备，国际油价周一回落，布兰特原油期货跌近3%，WTI原油期货更跌逾6%。

美股三大指数反弹 比特币回升

美股三大指数周一全线反弹，其中道指升387点或0.83%，报46946点；标指升67点或101%，报6699点；纳指亦升268点或1.22%，报22374点。至于反映中概股走势的金龙指数，周一升0.95%至7215点。值得留意的是，加密货币市场亦见向好，比特币一度重越7.5万美元关口，高见75,520美元，暂报74,998美元；以太币亦曾升至2,386美元，暂报2,350美元。

港股方面，恒指今早高开104点或0.4%，报25938点。科网股普遍向上，其中将于本周公布业绩的阿里巴巴（9988）成立Alibaba Token Hub部门，全面推进集团的AI战略落地，股价开市升0.9%；另一周内公布业绩的腾讯（700）则升0.8%；美团（3690）升0.2%；进军欧洲电商市场的京东（9618）升0.3%；至于小米（1810）将于周四晚正式发布新一代小米SU7，今早股价亦升0.6%。至于MINIMAX（100）及智谱（2513）分别升3%及0.7%。

蚂蚁入主耀才获内地批准

市场焦点在耀才（1428）身上，该股昨晚发通告宣布蚂蚁入主一事已获内地监管批准，预计3月30日可完成收购程序；今早复牌股价急涨64％，报15.26元。

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三星电子首展示存储晶片HBM4E

另一市场焦点为存储相关股，随着韩国三星电子在Nvidia GTC大会上首次公开展示下一代高带宽存储晶片HBM4E，并重点展示其与Nvidia在AI计算平台上的合作，业内普遍认为AI晶片生态中「算力—存储」协同升级进入新阶段。

在港上市相关股中，兆易创新（3986）开市升逾2%；澜起科技（6809）升1.3%。至于南方两倍做多三星电子（7747）及南方两倍做多海力士（7709）则分别升逾6%及5.6%。

北水动向方面，昨日净卖出港股12.5亿元，腾讯（700）、阿里巴巴（9988）及比亚迪（1211）分别获净买入22.87亿元、7.06亿元及5.87亿元；而盈富基金（2800）、小米（1810）及中芯（981）则分别遭净卖出35.74亿元、8.44亿元及3.31亿元。