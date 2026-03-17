Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

恒指高开100点 存储股热炒 三星及海力士ETF向上 耀才获蚂蚁入主步直路 复牌劲升62%｜港股开市

股市
更新时间：09:23 2026-03-17 HKT
发布时间：09:23 2026-03-17 HKT

美伊战事持续，美国总统特朗普要求将原定与中国国家主席习近平在北京举行的会晤推迟「约一个月」；不过，随着G7大国开始释放原油储备，国际能源署（IEA）又指如果有需要，仍可进一步动用更多石油储备，国际油价周一回落，布兰特原油期货跌近3%，WTI原油期货更跌逾6%。

美股三大指数反弹 比特币回升

美股三大指数周一全线反弹，其中道指升387点或0.83%，报46946点；标指升67点或101%，报6699点；纳指亦升268点或1.22%，报22374点。至于反映中概股走势的金龙指数，周一升0.95%至7215点。值得留意的是，加密货币市场亦见向好，比特币一度重越7.5万美元关口，高见75,520美元，暂报74,998美元；以太币亦曾升至2,386美元，暂报2,350美元。

港股方面，恒指今早高开104点或0.4%，报25938点。科网股普遍向上，其中将于本周公布业绩的阿里巴巴（9988）成立Alibaba Token Hub部门，全面推进集团的AI战略落地，股价开市升0.9%；另一周内公布业绩的腾讯（700）则升0.8%；美团（3690）升0.2%；进军欧洲电商市场的京东（9618）升0.3%；至于小米（1810）将于周四晚正式发布新一代小米SU7，今早股价亦升0.6%。至于MINIMAX（100）及智谱（2513）分别升3%及0.7%。

蚂蚁入主耀才获内地批准

市场焦点在耀才（1428）身上，该股昨晚发通告宣布蚂蚁入主一事已获内地监管批准，预计3月30日可完成收购程序；今早复牌股价急涨64％，报15.26元。

相关文章：蚂蚁入主耀才获内地监管批准 预计3.30完成收购程序

三星电子首展示存储晶片HBM4E

另一市场焦点为存储相关股，随着韩国三星电子在Nvidia GTC大会上首次公开展示下一代高带宽存储晶片HBM4E，并重点展示其与Nvidia在AI计算平台上的合作，业内普遍认为AI晶片生态中「算力—存储」协同升级进入新阶段。

在港上市相关股中，兆易创新（3986）开市升逾2%；澜起科技（6809）升1.3%。至于南方两倍做多三星电子（7747）及南方两倍做多海力士（7709）则分别升逾6%及5.6%。

北水动向方面，昨日净卖出港股12.5亿元，腾讯（700）、阿里巴巴（9988）及比亚迪（1211）分别获净买入22.87亿元、7.06亿元及5.87亿元；而盈富基金（2800）、小米（1810）及中芯（981）则分别遭净卖出35.74亿元、8.44亿元及3.31亿元。

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
保时捷︱山东家属爆窗攞AED救人 车主霸气一句网民赞器量大
保时捷︱山东家属爆窗攞AED救人 车主霸气一句网民赞器量大
即时中国
2026-03-15 17:35 HKT
九龙湾私家车铲行人路酿9伤 女乘客抛出车外昏迷 75岁男司机涉危驾被捕
02:14
九龙湾私家车铲行人路酿9伤 女乘客抛出车外昏迷 75岁男司机涉危驾被捕
突发
18小时前
韩国旅客食茶记睇中奶茶杯？老板坚称不卖后1招霸气回应 数万网民激赞：输出香港文化
韩国旅客食茶记睇中奶茶杯？老板坚称不卖后1招霸气回应 数万网民激赞：输出香港文化
饮食
2026-03-15 15:31 HKT
消委会枕头︱13款枕头测试 3款记忆棉枕获最高总评4.5星 $499国产货媲美$1428丹麦货
01:23
消委会枕头︱13款枕头测试 3款记忆棉枕获最高总评4.5星 $499国产货媲美$1428丹麦货
社会
23小时前
小学作文唔畀写「雪糕」？老师圈错改「冰淇淋」港妈大控诉：香港只有雪糕车 掀网民总动员考证｜Juicy叮
小学作文唔畀写「雪糕」？老师圈错改「冰淇淋」港妈大控诉：香港只有雪糕车 掀网民总动员考证｜Juicy叮
时事热话
2026-03-15 12:59 HKT
中菜馆点心半价抢客！坚持新鲜现做「非预制」网民热议：要多啲支持帮衬
中菜馆点心半价抢客！坚持新鲜现做「非预制」网民热议：要多啲支持帮衬
饮食
2026-03-15 18:02 HKT
跌八达通惨遭盗用 两日狂嘟9次汽水机 网民凭一交易锁定贼人消费地点兼身份｜Juicy叮
跌八达通惨遭盗用 两日狂嘟9次汽水机 网民凭一交易锁定贼人消费地点兼身份｜Juicy叮
时事热话
2026-03-16 09:54 HKT
伊朗局势 | 特朗普：或推迟与习近平峰会 警告北约盟国要协助打通霍峡
01:22
伊朗局势 | 特朗普指盼中方协助开放霍尔木兹海峡 外交部：再次呼吁各方立即停火
大国外交
2026-03-16 08:38 HKT
50岁港姐艳星北上揾食沦洗碗工？抹枱收厨余垃圾极勤快  曾陷裸照风波诞子后有抑郁症
50岁港姐艳星北上揾食沦洗碗工？抹枱收厨余垃圾极勤快  曾陷裸照风波诞子后有抑郁症
影视圈
23小时前
纸巾抹眼镜不会刮花？洗洁精恐损镜片变蒙 专家拆解洗眼镜谬误+1分钟正确清洗技巧
纸巾抹眼镜不会刮花？洗洁精恐损镜片变蒙 专家拆解洗眼镜谬误+1分钟正确清洗技巧
食用安全
2026-03-15 10:00 HKT