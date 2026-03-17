恒指升34点 两万六得而复失 北水流走115亿 腾讯倒跌2% 专家指外资持续泊入｜港股收市

油价回落一度利好股市气氛，港股早段升过400点，但午后传中国限制红筹公司来港上市，大市掉头向下，几乎蒸发全数升幅，二万六关得而复失。恒指收报25868点，升34点。大市成交2682亿元，北水第二日流走，净流出扩大至114.8亿元。

恒指曾冲高400点 受制100天线

恒指随外围高开104点，早段最多大升416点，但受制100天线，全日反复向下，午后升幅曾急收窄至10点，收市报25868点，升34点。国指报8826点，微升10点。科指更报5107点，跌4点。

美团半成升幅大缩水 腾讯倒跌

重磅科技股冲高回吐，美团（3690）最多大涨过5%，收市升2.2%报80元；阿里巴巴（9988）升0.5%报134.6元；小米（1810）升0.5%报33.36元。腾讯（700）则转跌1.5%收场，报550元。

吉利涨5%冠蓝筹 与Nvidia建L4自动驾驶汽车

电动车板块有炒作，Nvidia宣布与比亚迪（1211）、吉利（175）、日产汽车、五十铃汽车等合作，建构L4级自动驾驶汽车。吉利抽升4.6%收报18.84元，成表现最好蓝筹股；比亚迪微升0.2%报104.5元。理想汽车（1024）升2%报71.3元；零跑汽车（9863）绩后扬1.9%报45.42元。

上海放宽商用房首付比例 龙湖升4%

内房股集体上扬，人民银行上海分行公布，上海市商业用房购房贷款最低首付款比例，调整为不低于30%，大幅减少20百分点，是自上海「沪七条」2月实施以来另一稳楼市措施。龙湖集团（960）升4.4%报9.4元；融创中国（1918）升3.4%报1.21元；中海外（688）升2.8%报13.42元；华润置地（1109）升1.9%报31.1元。

耀才卖盘近完成 复牌急升47%

耀才（1428）复牌，一度急飙82%，收市仍大涨46.7%报13.6元。耀才买家蚂蚁控股完成向国家发改委申报，预计于3月30日前完成入主。但另一炒作卖盘的毛记葵涌（1716）散水，急挫25.3%收报2.98元。

李明德：港股倘企稳两万六可看高一线

大圣资产管理投资经理李明德认为，港股投资气氛仍然正面，若恒指可连续三日企稳26000点，后市可上望26500点，并在第二季挑战27500点水平；而下方重要支持位为25000点，目前有信心稳守关口。

腾讯阿里憧憬绩后上调盈利预测

他指出，虽然北水有流出迹象，但整体成交正逐步增加，反映在地缘政治风险之下，香港持续吸引更多欧美、中东资金泊入。他续指，港股后市将靠科技股带领，预期腾讯及阿里业绩公布后，市场将重新计算AI带动业务效益，有机会上调盈利预测，推动科技板块好转。

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油价回落利好股市气氛，恒指今早高开100点，升幅曾扩大至416点，高见26250点。中午收报26088点，升254点或0.98%，成交额1,401.78亿元。

美团半日升3.8%

阿里巴巴（9988）成立Alibaba Token Hub部门，全面推进集团的AI战略落地，股价曾升逾3%高见138.5元。中午收报137.3元，升2.46%。美团（3690）升3.83%，报81.3元；小米（1810）升2.15%；腾讯（700）靠稳，升0.09%；百度（9888）则逆市跌1.54%。

耀才（1428）宣布，蚂蚁入主已获内地监管批准，预计3月30日可完成收购程序；今早股价曾飙82%，高见16.88元。中午收报15.38元，升65.9%。

吉利扬半成冠蓝筹

汽车股受追捧，比亚迪（1211）升2.01%；蔚来（9866）升3.06%；理想（2015）升3.14%；小鹏（9868）升1.53%；零跑（9863）升4.71%；吉利（175）更升5.32%，为表现最好蓝筹。

内需相关股造好，泡泡玛特（9992）升4.31%；李宁（2331）升4.29%；润啤（291）升1.8%。

国际油价周一回吐，中海油（883）跌3.19%；中石油（857）跌1.31%；中石化（386）跌0.21%。

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0930：美伊战事持续，美国总统特朗普要求将原定与中国国家主席习近平在北京举行的会晤推迟「约一个月」；不过，随着G7大国开始释放原油储备，国际能源署（IEA）又指如果有需要，仍可进一步动用更多石油储备，国际油价周一回落，布兰特原油期货跌近3%，WTI原油期货更跌逾6%。

美股三大指数反弹 比特币回升

美股三大指数周一全线反弹，其中道指升387点或0.83%，报46946点；标指升67点或101%，报6699点；纳指亦升268点或1.22%，报22374点。至于反映中概股走势的金龙指数，周一升0.95%至7215点。值得留意的是，加密货币市场亦见向好，比特币一度重越7.5万美元关口，高见75,520美元，暂报74,998美元；以太币亦曾升至2,386美元，暂报2,350美元。

港股方面，恒指今早高开104点或0.4%，报25938点。科网股普遍向上，其中将于本周公布业绩的阿里巴巴（9988）成立Alibaba Token Hub部门，全面推进集团的AI战略落地，股价开市升0.9%；另一周内公布业绩的腾讯（700）则升0.8%；美团（3690）升0.2%；进军欧洲电商市场的京东（9618）升0.3%；至于小米（1810）将于周四晚正式发布新一代小米SU7，今早股价亦升0.6%。至于MINIMAX（100）及智谱（2513）分别升3%及0.7%。

蚂蚁入主耀才获内地批准

市场焦点在耀才（1428）身上，该股昨晚发通告宣布蚂蚁入主一事已获内地监管批准，预计3月30日可完成收购程序；今早复牌股价急涨64％，报15.26元。

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三星电子首展示存储晶片HBM4E

另一市场焦点为存储相关股，随着韩国三星电子在Nvidia GTC大会上首次公开展示下一代高带宽存储晶片HBM4E，并重点展示其与Nvidia在AI计算平台上的合作，业内普遍认为AI晶片生态中「算力—存储」协同升级进入新阶段。

在港上市相关股中，兆易创新（3986）开市升逾2%；澜起科技（6809）升1.3%。至于南方两倍做多三星电子（7747）及南方两倍做多海力士（7709）则分别升逾6%及5.6%。

北水动向方面，昨日净卖出港股12.5亿元，腾讯（700）、阿里巴巴（9988）及比亚迪（1211）分别获净买入22.87亿元、7.06亿元及5.87亿元；而盈富基金（2800）、小米（1810）及中芯（981）则分别遭净卖出35.74亿元、8.44亿元及3.31亿元。