油价急回提振美股 道指早段升近600点 Nvidia GTC前升逾2%

国际油价回落提振股市，美国财长贝森特指，美方允许伊朗油轮通过霍尔木兹海峡，日前伊朗外长阿拉格齐亦表示，霍尔木兹海峡实际上是开放，仅对敌人关闭。道指早段升近600点。

道指报47150点，升592点；标指报6719点，升87点；纳指报22432点，升327点或1.5%。纽约期油报每桶92.3美元，急挫近5%。

有「AI界春晚」之称的Nvidia（NVDA）年度开发者大会「GTC 2026」举行前，Nvidia股价升逾2%，市场关注该集团发布针对AI代理的中央处理器（CPU）最新进展。

Meta升3% 曾传大裁员

Meta（META）升约3%，有报道指，该集团计划裁减超过20%员工，涉及约1.5万个职位，以抵消高昂的AI基础设施投资成本，Meta其后回应指，「这是对理论方法的推测性报道。」

学者：市场大致反映战事预测

美国宾州大学华顿商学院经济学家Jeremy Siegel指出，市场仍有很多不明朗因素，但已大致反映预期，目前正憧憬美伊短期内达成协议。

专家：企业盈利预测向上推动股市

研究机构Yardeni Research总裁Ed Yardeni认为，标指表面上的韧性，来自分析师对2026年和2027年的企业盈利预测日益乐观，但显然没有意识到持久的战争和海峡关闭，可能会带来负面后果。