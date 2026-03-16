蚂蚁入主耀才获内地监管批准 预计3.30完成收购程序
更新时间：22:19 2026-03-16 HKT
发布时间：19:27 2026-03-16 HKT
发布时间：19:27 2026-03-16 HKT
获蚂蚁控股提出收购的耀才证券（1428）开市前停牌，晚上发公告指，蚂蚁已完成向国家发改委申报，意味获内地监管批准，预计3月30日前完成收购。耀才将于周二（17日）复牌。
蚂蚁：完成向内地部门报告程序
耀才指出，交易的先决条件中，蚂蚁已在3月15日，根据《企业境外投资管理办法》有关高价值的非敏感投资项目规定，履行完成向内地有关部门的报告程序，因此该条件已达成。
蚂蚁指出，除了购股协议外，所有交易先决条件均已获达成，而购股协议预期将于3月30日完成。
股价曾升4.4倍
耀才停牌前股价报9.27元，上周五大涨34%。该股股价自卖盘计划公布后急升，去年一度高见17.68元，较收购作价高达4.4倍；今年至今亦累升14.9%。
蚂蚁28亿收购叶茂林逾50%股份
蚂蚁控股于去年4月向耀才创办人叶茂林收购50.55%股份，每股作价3.28元，合共28.1亿元。有关交易的先决条件由于未完成，一度延长至3月25日到期。早前耀才指，蚂蚁正续与有关部门保持积极沟通，以期尽快获批。
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