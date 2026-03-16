Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

耀才开市前停牌 据报蚂蚁将获监管批准入主 上周五股价急升34%

股市
更新时间：19:27 2026-03-16 HKT
发布时间：19:27 2026-03-16 HKT

获蚂蚁控股提出收购的耀才证券（1428）开市前停牌，彭博引述消息指，蚂蚁即将获得内地当局批准，接近完成收购协议。

股价曾升4.4倍

耀才停牌前股价报9.27元，上周五大涨34%。该股股价自卖盘计划公布后急升，去年一度高见17.68元，较收购作价高达4.4倍；今年至今亦累升14.9%。

报道指，在长达接近一年的收购计划中，双方即将达成协议。报道引述消息人士指，蚂蚁将获得监管批准，但尚未作出最终决定。

先决条件期限下周届满

蚂蚁控股于去年4月向耀才创办人叶茂林收购50.55%股份，每股作价3.28元，合共28.1亿元。有关交易的先决条件由于未完成，一度延长至3月25日到期。早前耀才指，蚂蚁正续与有关部门保持积极沟通，以期尽快获批。

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
保时捷︱山东家属爆窗攞AED救人 车主霸气一句网民赞器量大
保时捷︱山东家属爆窗攞AED救人 车主霸气一句网民赞器量大
即时中国
2026-03-15 17:35 HKT
九龙湾私家车铲行人路酿9伤 女乘客抛出车外昏迷 75岁男司机涉危驾被捕
02:14
九龙湾私家车铲行人路酿9伤 女乘客抛出车外昏迷 75岁男司机涉危驾被捕
突发
4小时前
韩国旅客食茶记睇中奶茶杯？老板坚称不卖后1招霸气回应 数万网民激赞：输出香港文化
韩国旅客食茶记睇中奶茶杯？老板坚称不卖后1招霸气回应 数万网民激赞：输出香港文化
饮食
2026-03-15 15:31 HKT
消委会枕头︱13款枕头测试 3款记忆棉枕获最高总评4.5星 $499国产货媲美$1428丹麦货
01:23
消委会枕头︱13款枕头测试 3款记忆棉枕获最高总评4.5星 $499国产货媲美$1428丹麦货
社会
10小时前
小学作文唔畀写「雪糕」？老师圈错改「冰淇淋」港妈大控诉：香港只有雪糕车 掀网民总动员考证｜Juicy叮
小学作文唔畀写「雪糕」？老师圈错改「冰淇淋」港妈大控诉：香港只有雪糕车 掀网民总动员考证｜Juicy叮
时事热话
2026-03-15 12:59 HKT
中菜馆点心半价抢客！坚持新鲜现做「非预制」网民热议：要多啲支持帮衬
中菜馆点心半价抢客！坚持新鲜现做「非预制」网民热议：要多啲支持帮衬
饮食
2026-03-15 18:02 HKT
跌八达通惨遭盗用 两日狂嘟9次汽水机 网民凭一交易锁定贼人消费地点兼身份｜Juicy叮
跌八达通惨遭盗用 两日狂嘟9次汽水机 网民凭一交易锁定贼人消费地点兼身份｜Juicy叮
时事热话
10小时前
氢能周五月登场 署长：香港要做「示范基地」连通内地与国际 推安全监管、绿氢认证与产业落地
社会资讯
12小时前
伊朗局势 | 特朗普：或推迟与习近平峰会 警告北约盟国要协助打通霍峡
01:22
伊朗局势 | 特朗普指盼中方协助开放霍尔木兹海峡 外交部：再次呼吁各方立即停火
大国外交
11小时前
50岁港姐艳星北上揾食沦洗碗工？抹枱收厨余垃圾极勤快  曾陷裸照风波诞子后有抑郁症
50岁港姐艳星北上揾食沦洗碗工？抹枱收厨余垃圾极勤快  曾陷裸照风波诞子后有抑郁症
影视圈
10小时前