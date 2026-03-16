耀才开市前停牌 据报蚂蚁将获监管批准入主 上周五股价急升34%

获蚂蚁控股提出收购的耀才证券（1428）开市前停牌，彭博引述消息指，蚂蚁即将获得内地当局批准，接近完成收购协议。

股价曾升4.4倍

耀才停牌前股价报9.27元，上周五大涨34%。该股股价自卖盘计划公布后急升，去年一度高见17.68元，较收购作价高达4.4倍；今年至今亦累升14.9%。

报道指，在长达接近一年的收购计划中，双方即将达成协议。报道引述消息人士指，蚂蚁将获得监管批准，但尚未作出最终决定。

先决条件期限下周届满

蚂蚁控股于去年4月向耀才创办人叶茂林收购50.55%股份，每股作价3.28元，合共28.1亿元。有关交易的先决条件由于未完成，一度延长至3月25日到期。早前耀才指，蚂蚁正续与有关部门保持积极沟通，以期尽快获批。