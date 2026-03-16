周生生发盈喜 料去年持续经营纯利增最多1.2倍 港澳销售改善

周生生（116）发盈喜，预期截至去年12月底止，录得纯利16至17亿港元，按年增长约1.07倍至1.2倍。

金价走势使得毛利率上升

周生生表示，增长可归因于在2025年下半年，主要市场包括中国大陆、香港、澳门及台湾的销售表现有所改善。

该集团又指，受惠于利好的金价走势，以及定价黄金饰品在销售中占比较高，令毛利率上升，以及持续优化零售网络使营运成本下降。



