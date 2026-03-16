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Michael Burry罕有唱好港股 称科指被明显低估 曾叹腾讯5年零回报

股市
更新时间：14:19 2026-03-16 HKT
发布时间：14:19 2026-03-16 HKT

华尔街淡友、电影《沽注一掷》主角原型Michael Burry上周五在社文媒体上罕有发文唱好港股，直言恒生科技指数被明显低估。

Michael Burry表示，恒生科指相关公司近年股价大幅下跌，但这些公司的收入和盈利却依然稳定增长，这种估值与基本面的极端背离，将带来了历史性的投资机会。

最大风险来自美国政府

当被问及最大的风险时，Michael Burry回复指是美国政府对中国市场实施全面制裁，但他相信这只会在大规模军事冲突发生时才会出现。他又认为，中国无法对这些公司采取行动，因为那会极大伤害经济，而在2022至2024年间对这些公司采取行动，尽管经济本身受到了影响，企业业务也未有严重损失。

腾讯跑输Netflix及博通

值得留意的是，Michael Burry于今年2月底亦曾发文谈论港股，并直指港股存在结构性问题。他解释，过去10年Netflix、博通及腾讯（700）的收入均增长4.5至5倍，但回报却相差甚远，其中博通和Netflix一直领跑，但腾讯过去5年的回报率几乎刚好是0%。

他当时又指，所有香港的大型科技股自2007年以来变得庞大，但「恒指今天约在27000点水平，仍比2007年低15%」。

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