百图生科据报秘密申请香港IPO 拟筹数亿美元

据彭博引述消息报道，获百度（9888）支持的AI生命科学初创企业「百图生科」，已秘密提交在香港首次公开招股（IPO）申请，预计最快今年内集资数亿美元。报道指，百图生科正与中金、摩根士丹利及瑞银合作，筹备是次赴港上市计划。不过，相关讨论仍在进行中，集资规模及上市时间表等细节仍存变数。

百图生科于2020年由百度联合创办人李彦宏及前百度风投首席执行官刘维共同创立。公司开发一套AI系统，可模拟并辅助预测生物机制，有望提升药物研发效率与成功率。

随着香港医疗保健板块走出长达数年的低谷，将AI技术应用于药物研发的企业备受投资者青睐。去年12月，同属AI制药赛道的英矽智能（3696）在港挂牌，集资3.37亿美元，其股价自上市以来已上涨130%。

医疗领域融资创4年新高

报道指，中国生物科技行业正挑战西方在创新领域的主导地位，同时亦带动板块整体上涨，恒生生物科技指数在过去12个月累计飙升逾30%。彭博数据显示，2025年香港医疗保健板块的IPO及增发股份合共筹集超过130亿美元，创下四年来新高。