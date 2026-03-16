油价高企 联储局今年或押后减息｜古天后

3月16日，天晴，天气干燥。上周五美股表现反复，美国第四季经济增长向下修订带动债息回落，道指一度升446点，但特朗普预告美军本周将猛烈空袭伊朗，道指反复回落183点，收市仍跌119点，报收46558；标指回吐40点或0.61%，报收6632；纳指跌206点或0.93%，报收22105。美国「科技七雄」指数跌1.56%，较去年10月29日所创收市历史最高位跌11.63%，技术上陷入调整区。

特朗普亦表示，如果美军护送油轮通过霍尔木兹海峡，油轮亦要「拿出点胆量」通过霍尔木兹海峡；特朗普亦喺G7领导人视像会议上吹嘘伊朗即将投降，但事实上伊朗政权未有即将投降或崩溃迹象。另一方面，法国及多个欧洲国家据报与伊朗展开谈判，寻求达成协议以确保其船只安全通过霍尔木兹海峡。

高盛料减息时间押后到9月

油价高企下，本周美国联储局议息料维持息口不变，而高盛基于预期通胀高企，预期联储局恢复减息时间由原先6月押后到9月。美汇指数重上100，曾扬0.76%至100.5；欧元挫0.84%位；日圆跌0.22%，为2024年7月以来低位。而本周将迎来多国央行议息，包括美国联储局、日本央行、澳洲央行、加拿大央行均会喺周内公布议息结果，料将牵动金融市场走势。其中，投资者关注油价上涨后会否加剧美国通胀升温预期，继而迫使联储局要更长时间冻息，如通胀回升，甚至或要加息应对。

港股上周反复偏软，周一恒生指数曾跌850点至24906近七个月低位，为自去年8月首次跌穿25000关，周二显著反弹，至周三曾升至26149高位，但即日倒跌，至周五以25465收市，按周跌292点或1.13%。周五晚夜期虽一度反弹至25700水平，但最终回落至25500水平之下收市，至今早黑期仍处于25500水平之上，主要因纽约期油价格并未有进一步升穿100美元。目前美伊战争并未有停战迹象，估计油价仍会高企一段时间，不过各国已开始释放战略石油储备，以遏止油价升势。

恒指25060点不容有失

本周亦有多间重磅上市公司公布业绩，包括腾讯（700）、阿里巴巴（9988）及友邦（1299）等。留意恒指5日线升穿10日线，发出短期见底讯号，如大市能企稳10日线，即25500水平，或有利反弹。不过反弹上方却面对重重阻力，首个阻力为25800，约10个月线；较大阻力为25900水平，为5周线所在，而26050即20日线，以及26200约100日线阻力更大。下方50周线约25150及250日线25060为短线支持，不容有失，否则港股将出现较深度调整。

古天后

