恒指低开高走 半日升290点 小米及比亚迪涨逾半成 存储相关股热炒｜港股开市

1215：恒指今早低开29点后，虽然跌幅一度扩大至148点，低见25317点，其后低位回升，截至中午更以近半日高位收市，报25756点，升290点或1.14%，半日成交1,434亿元。科指方面，中午收报5089点，升111点或2.24%。

重磅蓝筹股中，腾讯（700）及小米（1810）半日分别升2.7%及5%，连同比亚迪（1211）升5.7%，为三大贡献恒指升幅股份；相反，资源股受压，中海油（883）及紫金（2899）分别跌2.3%及4.2%，中国宏桥（1378）亦跌3.5%。

小米新一代SU7周四正式上市

消息面上，小米汽车宣布新一代SU7将于周四（19日）晚上7时正式上市，目前已开启小订，预售价为22.99万至30.99万人民币。另一方面，比二迪旗下巴西工厂据报已获得10万辆面向阿根廷和墨西哥的出口订单，两地各占5万辆，其位于巴伊亚州东北部的卡马萨里（Camaçari）工厂年产能为15万辆，亦计划分阶段扩产至60万辆。

板块动向方面，存储及半导体相关股急升，其中兆易创新（3986）升逾一成；华虹半导体（1347）升逾5%；澜起科技（6809）升逾3%；英诺赛科（2577）则升2.3%。

研究机构Counterpoint Research报告显示，受供需持续失衡影响，全球DRAM及NAND闪存价格在农历新年前后大幅上涨，多款产品价格环比涨幅逾130%，并预测供应短缺局面将至少持续至2027年下半年。

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0930：国际形势仍未明朗，一方面美国增兵伊朗，另一方面中美官员昨日在法国开展新一轮经贸谈判，或为两国元首会晤铺路。此外，美国总统特朗普表示，已要求7个严重依赖中东石油的国家加入一个联盟，以维护霍尔木兹海峡的安全；又指正与伊朗方面对话 ，但认为他们还没有做好准备，「我不知道我是否想与伊朗达成协议」。有分析指出，在战火下恒指或下试25000点、接近被称为牛熊分界线的250天平均线，如果跌穿将继续寻底，因此能否稳守这一关键水平备受关注。

国际油价今早冲高回落，其中布兰特原油期货一度涨逾3%，其后转跌，暂报103.11美元，跌约0.03%；WTI原油期货主连亦曾升近3%，暂跌约0.9%至95.96美元。现货金价亦轻微向下，暂报5,017美元，跌约0.03%。

港股方面，恒指今早开报25436点，跌29点或0.12%。科网股普遍向上，腾讯（700）和阿里巴巴（9988）将于本周派成绩表，股价分别升0.6%及0.3%；美团（3690）升1.25%；京东（9618）升1.28%；小米（1810）亦升0.6%。蓝筹股中，新东方（9901）开市更升逾3%，为表现最佳蓝筹；中海油（883）及中石油（857）则分别跌0.4%及0.09%。

MINIMAX成已商业化公司

个股消息中，MINIMAX（100）公布截至去年底止年度收入达到已商业化公司的收入门槛，即2.5亿元，并已获联交所批准，公司将被视为已商业化公司，同时股份简称将不再印有「P」标记；该股开市报1028元，升1.8％，同业智谱（2513）亦升逾2.8%至545元。

此外，耀才（1428）今早停牌，该股上周五升近34%至9.27元。

曾永坚：港股恐下试25000点

香港股票分析师协会副主席曾永坚表示，海峡区域尚未出现正式解封及战火缓和的迹象，地缘政治冲突将直接推动油价走高，同时欧美市场还受信贷危机相关问题的持续影响，多重利空交织下，全球主要股市短期内均面临抛售压力，料港股将下试25000点关口。他续指，大型科技股业绩表现虽会对个股形成一定带动，但若美伊之间未能出现积极迹象，业绩消息仍难以抗衡大趋势，不排除将继续保持下行方向。

郭思治：中东局势和油价凌驾一切

香港股票分析师协会副主席郭思治形容，现时中东局势和油价表现凌驾一切，包括中美经贸会谈，坦言现时难以估计本港后市走势，但恒指250天线，即25000点为重要的防守位置。若跌穿该水平，港股大市将会继续寻底。不过，如果美伊进行谈判，恒指有望反弹至26000或以上，因为港股原本处于上升趋势，而油价或会回落至每桶70或80美元。他又深信美伊会通过谈判平息战事，但未知「要挨几耐」。

展望本周，中国今日将披露最新的「三头马车」数据；美国周三则出炉生产者物价指数（PPI）。同时，多国举行议息会议，美国联储局及日本央行分别将于当地周三和周四公布议息结果，现时市场大多预计美联储是次会按兵不动。此外，长和（001）、友邦保险（1299）等大型蓝筹股亦即将放榜。

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