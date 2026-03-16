香港电讯候低吸｜唐牛

中东局势持续紧张，虽然美国总统特朗普多番出口术，指美伊战事很快结束，甚或自称取得胜利，但数据骗不了人，期油回落后再度冲高，重上100美元大关，反映霍尔木兹海峡紧张情况。

同一时间，油价高企令通胀预期升温，美国国防开支增加，财政前景恶化，亦推高长期债息。由于近期美国经济数据反复，并非一面倒地强，假若情况持续，减息又死（高通胀）、加息又死（经济差）有权令美股出现一浪调整。

现价股息率6.6厘

港股方面，息口趋升，高息股面临压力最大，加上近期累积升幅已多，如果未入场的战友，不妨静候特价时段。以我自己为例，一直等待香港电讯（6823）回调，现价股息率6.6厘，配合连续多年增加派息的纪录，逢低吸纳博财息兼收。

唐牛

相关文章：盈喜股憧憬加派息｜唐牛

fb︰https://www.fb.com/tongcow88

IG︰https://instagram.com/tongcow_88

YouTube︰https://www.youtube.com/channel/UCLwEpfQ6w1d-MUVlAS86QcQ

Threads︰https://www.threads.net/@tongcow_88

本栏逢周一、三刊出