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博雅互动盈转亏约2.4亿元 现持有4092枚比特币 

股市
更新时间：21:53 2026-03-15 HKT
发布时间：21:53 2026-03-15 HKT

「港版MSTR」之称的Web3游戏商博雅互动（434）公布全年业绩，盈转亏，去年录得亏损2.39亿元，2024年为盈利9.69亿元。该公司指，由于比特币价格的下降，集团持有的加密货币公平值减少，导致经审计非国际财务报告准则（Non-GAAP）经调整亏损约1.92亿元，而2024年则为录得Non-GAAP经调整纯利9.72亿元。每股亏损0.3453元，末期息按年减66%至0.0366元，将继续每年以不低于经营纯利两成的金额作为股息进行派付。

去年数字资产收益较2024年减少

该集团续指，撇除数字资产及股权投资合伙企业等金融资产的公平值变动等非经营一次性因素影响，去年录得Non-GAAP经调整纯利约为1.29亿元，按年跌37.2%，主要由于数字资产增值收益较2024年同期有所减少、购买加密货币令银行存款减少令利息收入减少，以及日常营运所得税开支按年有所增加。

持有4092枚比特币及302枚以太币

博雅互动指出，截至今日持有约4092枚比特币，平均成本约每枚68211美元；持有约302枚以太币，平均成本每枚约1661美元，相关数据与去年底相同。该集团指，比特币作为Web3核心战略资产，是进行Web3业务布局及构建Web3生态系统的的重要基础，对比特币充分和持续的配置是集团在Web3战略实施的重要支撑。

 

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