中石化炼化首派特别股息0.094元 纯利收窄27%

中石化炼化工程（2386）公布去年全年业绩，纯利按年跌27.1%至17.98亿元（人民币，下同），每股盈利0.41元，派末期息0.104元，首次增派特别股息每股0.094元，合并末期息合计派发每股0.198元，按年减4.8%；计及中期息，全年派0.358元。

毛利率收窄至7.4%

该集团指出，去年收入按年升9.2%至700.74亿元，主要由于大型项目进入结算高峰期；毛利按年跌3%至51.77亿元，毛利率7.4%，按年收窄0.9个百分点；去年研发成本为24.14亿元，按年减4%，集团指主要受研发周期和研发类项目进度影响。

中石化炼化指出，去年集团新签订合同量按年升0.6%至1012.48亿元，连续第2年达到千亿元规模，其中境内新签订合同额按年升1.8%至632.48亿元；境外新签订合同量按年升1.5%至54.29亿美元。该集团表示，制定今年新签合同额目标为境内550亿元，境外50亿美元。

将大力拓展新能源

展望今年，集团表示，持续稳固石油化工、煤化工、天然气及储运等传统基本盘，同时大力拓展绿氢、绿氨、绿醇及风光核电等新能源新领域；做强电子化学品、高性能工程塑料、碳纤维复合材料等高端新材料业务；推进生物航煤、生物基化学品及硫磷合成氨产业链开发。

海外市场方面，深耕中东、中亚、北非等优势区域， 持续开拓新的国别市场，构建多元均衡的全球市场布局。