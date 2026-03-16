本周关注重磅股业绩及央行动向 美伊局势紧张继续左右后市｜一周前瞻

伊朗及周边国家局势持续紧张，推动国际油价飙升，加剧环球金融市场动荡。本周市场将迎来一系列关键经济数据及重磅公司业绩，或为波动的市场提供方向。

市场料本次美联储将维持利率不变

本周踏入「超级央行周」，美日英等多国央行将公布利率决议，美联储将公布最新经济预测及利率点阵图。芝加哥商品交易所的FedWatch工具数据显示，市场预期联储局在3月维持利率不变的概率为98.1%，尽管美国总统特朗普多次敦促减息，但多家大行预测油价急升或令今年首次减息延后至9月甚至12月；汇丰经济学家更指，联储局2026年将维持利率不变。

另外，美国将公布2月工业产出、2月生产者价格指数（PPI）、当周初请失业金人数及1月新屋销售等一系列经济数据。而正在法国进行的中美新一轮经贸磋商，或将讨论美国关税调整、中国稀土对美出口等议题。

英伟达GTC大会3月16至19日举行

本周英伟达GTC大会将于美国举行，英伟达CEO黄仁勋预将发布多项与AI相关的重磅消息，或对科技股产生显著影响。美光科技（MU）、Lululemon（LULU）和嘉年华邮轮（CCL）等美企，以及中概股拼多多（PDD）亦将在本周公布业绩。本周五（20日）美国市场将迎来「四巫日」，股指期货及期权集中结算，或加剧外围市场波动。

社零增速或回升

内地方面，国统局将于今日公布「三头马车」数据，据机构预测，受春节假期出行及消费热度支撑，1至2月社会消费品零售总额增速或回升至1.6%至2.5%区间。

腾讯及阿里有止跌迹象

港股业绩期迎来重磅周，两大科技股腾讯（700）及阿里巴巴（9988）本周业绩最瞩目。大行预测，阿里收入中位数预期录得2897.95亿元人民币，按年升3.4%；经调整净利润料为295.79亿元人民币，按年跌42.1%；腾讯预期季度收入中位数约1940.74亿元人民币，按年升12.5%；经调整盈利料录得649.26亿元人民币，升17.4%。

高歌证券金融首席分析师聂振邦表示，一众科技股过去已累积一定跌幅，如腾讯及阿里在绩后传达更多AI故事，有望成为资金重投科技板块的契机，「两只股都有止跌迹象，反弹机会大，分别系反弹几多」。他认为，腾讯近日动力较阿里强，后市如企稳580元，短期有力挑战620元；至于阿里预期可返回140元水平，如绩后部署有惊喜，本月或可升上150元水平。

此外，长和（001）、紫金矿业（2899）、友邦（1299）等多只重磅股亦将在本周公布业绩。

本周重点业绩日历