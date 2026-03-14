生科初创Earendil Labs传来港上市集资39亿 AI开发药物 与赛诺菲、药明有合作

据外电报道，生物科技初创企业Earendil Labs据报拟来港上市，集资或高达5亿美元，相当于39亿港元。两新股昨日开始招股，集成电路设计公司国民技术(2701)集资最多10.3亿元，首日超购4.1倍。网络解决方案商飞速创新（3355）集资最多16.6亿元，首日认购表现较佳，录得31.4倍超额。

《彭博》引述消息报道，以AI技术开发药物的Earendil Labs，正考虑来港挂牌，并由中金与摩根士丹利安排上市计划。Earendil Labs与多间知名药物企业有合作关系，包括法国赛诺菲（Sanofi）以及药明生物（2269）等。

飞速创新入场费4201.96元

至于昨天开始招股的新股，飞速创新计划发行4000万股H股，一成于香港作公开发售，招股价介乎35.2元至41.6元，集资最多16.6亿元。截至昨晚，飞速创新获53.83亿元孖展认购，以公开发售认购额1.66亿计，相当于超购31.4倍。该公司每手100股，一手入场费4201.96元，将在本月23日挂牌，中金公司、中信建投国际、招商证券国际为联席保荐人。

国民技术首日超购4.1倍

国民技术计划发行9500万股H股，一成于香港作公开发售，最高发售价为10.8元，集资最多10.3亿元。截至昨晚，国民技术获5.29亿元孖展认购，以公开发售集资额1.03亿元计，超购4.1倍。该公司每手200股，一手入场费2181.78元，同样在本月23日挂牌，中信证券为独家保荐人。

此外，碳化硅外延芯片生产商瀚天天成通过上市聆讯，中金公司为独家保荐人。