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美国上季GDP下修至0.7% 核心PCE符期 道指早段弹400点

股市
更新时间：21:49 2026-03-13 HKT
发布时间：21:49 2026-03-13 HKT

美国去年第四季GDP最新估算数字下修至0.7%，低于前值的1.4%。而联储局通胀指标的核心个人消费支出（PCE）物价指数符合预期。美股早段靠稳，道指升逾400点。

道指报47123点，升446点；标指报6733点，升61点；纳指报22521点，升210点或0.9%。

Meta（META）逆市跌2%，其新AI模型Avocado延迟发布。Nvidia（NVDA）、特斯拉（TSLA）等则升1%。

1月核心PCE按月升0.4%

美国1月PCE物价指数按月升0.3%，符合预期；按年升2.8%，低过市场预期的2.9%。而扣除食品和能源的核心PCE物价指数则按月升0.4%，按年升3.1%，均符合预期。

大摩：如封锁海峡3个月将酿真正问题

摩根士丹利私人财富管理董事总经理Chris Toomey指出，目前市场存在多项忧虑，包括AI建设、私募信贷市场及能源形势，当中能源成为切身问题，预计一旦霍尔木兹海峡受阻情况持续两、三个月以上，将形成真正问题。

数据未反映近日油价升幅

eToro投资及期权分析师Bret Kenwell称，市场仍需要时间消化大量数据，是次PCE数据出现令人忧虑讯号，而且尚未反映近期能源价格飙升的影响。

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