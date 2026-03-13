耀才证券曾升43% 蚂蚁收购要约时间3.25截止
更新时间：11:53 2026-03-13 HKT
发布时间：11:53 2026-03-13 HKT
发布时间：11:53 2026-03-13 HKT
耀才证券（1428）曾抽升43%，高见9.92元。最新升38%，报9.55元。
据去年11月底耀才证券公告，其与蚂蚁集团方面签订了修订协议，将要约收购的最终截止日期延长至2026年3月25日。内媒引述分析指，随著该关键日期的临近，市场对交易最终落地的预期显著增强，预料收购事项有新的进展。
市场仍关注内地发改委的审批进度，据报相关工作正按计划有序推进。
另外，耀才证券9日（周一）起获调入深交所港股通标的证券名单。
最Hit
DSE考场现神秘「阿婆军团」？不同试场涌现「长者级」考生 自爆背后离谱目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
2026-03-12 11:22 HKT
绕场一周｜马会首次担任「M」品牌高球赛官方社区合作伙伴 携手推动高尔夫共融发展
2026-03-12 08:00 HKT
马会支持「赛马会社区高尔夫球计划」 推动体育盛事
2026-03-12 08:00 HKT
长者手机月费2026｜7大电讯公司优惠推介！最平$33/月 无限数据＋本地通话 中国移/csl/SoSIM
2026-03-10 17:07 HKT