耀才证券曾升43% 蚂蚁收购要约时间3.25截止

股市
更新时间：11:53 2026-03-13 HKT
发布时间：11:53 2026-03-13 HKT

耀才证券（1428）曾抽升43%，高见9.92元。最新升38%，报9.55元。

据去年11月底耀才证券公告，其与蚂蚁集团方面签订了修订协议，将要约收购的最终截止日期延长至2026年3月25日。内媒引述分析指，随著该关键日期的临近，市场对交易最终落地的预期显著增强，预料收购事项有新的进展。

市场仍关注内地发改委的审批进度，据报相关工作正按计划有序推进。

另外，耀才证券9日（周一）起获调入深交所港股通标的证券名单。
 

