太古减持国泰2.5%股权套现18亿 降回卡塔尔航空离场前水平

太古（019）公布，与配售代理订立配售协议，减持1.53亿股国泰航空股份，相当于2.52%，太古借此套现约18亿元。太古股价一度急升6.7%，报88.3元。国泰股价一度跌4.7%，报12.38元。

太古持股降至45% 对国泰保持信心

太古的持股将由47.64%降至45.12%。太古指出，是次配售事项，将使其于国泰的持股回复至国泰回购卡塔尔航空股份完成前的历史水平，对国泰保持信心及坚定承诺。

配售作价折让一成

有关配售作价每股11.74元，较国泰前一日收市价折让9.6%。

太古指，拟将所得款项净额17.89亿元用作一般营运资金用途，并预期入帐约3.65亿元收益。太古认为，透过减持将可增加其营运资金、进一步强化其资产负债表及提高其财务灵活性。

卡航悉售9.9%股份 太古国航持股比例增

早前卡塔尔航空悉售国泰9.9%股份，国泰动用内部资金全部回购，并将其转至库存股。有关举动令两大股东太古及中国国航（753）持股比例被动提升，太古持股由43.09%增至47.64%。

国航率先减持套13亿 降回持股比例

至于国航已于1月率先减持1.6%国泰股份，套现13.2亿元，令其持股比例维持至30%以下。国航当时亦指，仍为国泰的重要战略股东，持续看好国泰的发展前景，对国泰的支持不变。