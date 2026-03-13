油价高企 上半年减息无望｜古天后

3月13日，大致天晴及干燥，早上清凉。美伊战争未有停火迹象，波斯湾油轮及货船相继受袭，伊朗新任最高领袖穆杰塔巴(Mojtaba Khamenei)扬言继续封锁

尔木兹海峡，若战争持续将开辟新战线，刺激油价回升，纽约期油重返每桶90美元之上，令美股周四显著受压。道指低开174点后，跌幅最多扩大至755点，低见46662，收市报46667，接近全日低位，跌739点或1.56%；标指曾挫1.56%，收市跌103点或1.52%，报收6672，以科技股为主嘅纳指一度插水1.87%，收市跌404点或1.78%，报收22311。俗称「恐慌指数」嘅VIX波动指数一度抽高12.3%，至27.22。

摩根士丹利及Cliffwater限制旗下私募基金赎回，触发大型银行及另类资产管理公司股价新一轮抛售，大摩收市插水4.1%，高盛亦跌4.4%，为跌幅最大道指成份股，花旗跌超过3%，Blue Owl及KKR跌幅分别为4.5%及3.7%。此外，德银披露其私募信贷市场嘅曝险金额达260亿欧元，股价急跌逾5%。大型科企股中，Nvidia、苹果公司及Tesla股价分别跌1.5%、1.9%及3.1%。油股雪佛龙反弹2.7%，为表现最强道指成份股，沃尔玛逆市升1.5%。

美国10年期债息最多倒升7个基点，报4.277厘，对息口较敏感嘅2年期债息急飙12.6个基点，至3.762厘。美汇指数一度上扬0.52%，报99.75，日圆跌0.31%，报159.44兑每美元。美国经济数据方面，都符合或接近预期，但暂时油价高企下，上半年减息已无望，除非就业市场迅速恶化，但喺通胀有重燃机会下，联储局进入两难局面。

先于25000至26300内上落整固

美伊战争未肯停，伊朗更表示继续封锁霍尔木兹海峡，令油价再度回升。内地两会结束，中央政策取向相对保守，不仅缺乏大规模刺激措施，内地据报限制银行及国企等使用OpenClaw，拖累科技股维持疲弱，港股昨日低开后反弹乏力，再度受制二万六关后反复回落，最终恒生指数跌182点，报收25716，成交额则只有2421亿元，反映投资者面对反复市况，取态较为审慎。及至夜期时段，美股三大指数跌逾1%，夜期及ADR下跌，夜期跌穿25500水平，今早黑期亦于25400水平徘徊，料今早大市低开，乘势回报周二上升裂口25442-25611，期指25351-25535。目前纽约期油价仍高企于90美元之上，油价高企不利股市，即使G7早前已表示必要时动用战略石油储备，但仍无法遏止油价回升。估计环球股市受美伊战事影响，短期表现仍反复，港股亦不例外，今日恒指如借势回补周二上升裂口后，能否企稳于裂口顶部极为重要，如能重返25750-25800水平，企稳5日及10日线，则回补裂口后有望回稳，甚至完成调整。相反，如回补整个上升裂口之后，连裂口底部即25400亦失守，则再度向下考验250日线即25000水平机会甚大。暂时港股或先行于25000至26300水平内上落整固，直至下破250日线，或重返20日线企稳，方见再见突破。

古天后