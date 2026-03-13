港股三连跌 收市跌251点 北水流入184亿捞货 ｜港股收市

中东局势未见降温，伊朗新任最高领袖扬言霍尔木兹海峡应继续封闭，国际油价持续回升，伦敦布兰特期油升穿100美元大关，市场对联储局「不减息」或延迟减息的预期增强，亚洲股市反弹无望，继续寻底，港股亦随外围再跌。恒指周五续跌251点收市，收报25465点，录得三连跌，累跌494点。大市成交2465亿元，连续3日不足3000亿元。北水持续捞货，再流入184.48亿元，连续第三日流入。



恒指低开低走，低开133点后，早段跌幅曾收窄至19点，惟外围沽压沉重，加上部分重要股份业绩欠佳，走势疲弱，恒指,跌幅再扩大，最多跌297，最终全日收报25465点，跌251点；国指收报8671点，跌28点；科指收报4978点，跌49点。

全周计，恒指累跌291点，连跌两周；国指累升43点；科指累升30点，结束连跌三周趋势；洛阳钼业 （3993）累跌12.1%，为本周表现最差蓝筹股；宁德时代 （3750）累升21%，为本周表现最佳蓝筹股。



国际油价高企，部分石油股和油服股仍有炒作，中海油（883）升2.3%，收报29.76 元；中石油（857）扬0.5%，收报10.67 元； 山东墨龙（568）涨5.2%，收报11.39 元；联合能源（467）走高1.4%，收报0.73 元。不过三桶油之一的中石化（386）下跌2.8%，收报4.84 元。

苹果公司宣布降低中国App Store佣金，科企普遍认为有利促进产业发展，令行业为之振奋。 科网股尾市多数转升。腾讯（700）升0.2%，收报547.5 元；网易（9999）涨0.5%，收报182.4 元；京东（9618）扬不足0.1%，收报109.6 元；阿里巴巴（9988）上市手机版open claw，股价涨0.7%，收报132.5 元。惟商汤（020）续弱，挫3.3%，收报2.04 元。



联合国贸易和发展会议发表报告指出，包括运费、船用燃料费和保险费在内的航运成本也在攀升，导致整个化肥供应链运输成本增加。 消息令化肥板块逆市上涨，玖远集团（827）急升51.9%，收报0.079 元；大成生化科技（809）扬12.5%，收报0.079 元；中海石油化学（3983）涨2.4%，收报3.46 元；中国心连心（1866）向上1.3%，收报12.06 元。

国际金价跌穿5100美元水平，黄金股随金价回落。赤峰黄金（6693）下滑7.7%，收报40.3 元；紫金矿业（2899）走低3.7%，收报38.26 元；同系的紫金黄金国际（2259）下降7.6%，收报188.1 元；山东黄金（1787）挫4.1%，收报38.06 元。

个股方面，太古拆让约9.6% 减持1.53亿股国泰航空（293）股份，套现约18亿元。国泰股价跌5.1%，收报12.33 元。而太古A（019）升3.1%，收报元85.3 ；太古B（087）涨1.4%，收报13.65 元。

耀才证券(1428)将要约收购最终截止日期延长至本月25日， 市场关注内地审批蚂蚁集团提购进展，耀才股价大升34%，收报9.27 元。

东方海外(316)去年纯利按年跌41.3%至15.13亿美元，东方海外泻7.5%，收报142.7 元，为表现最差蓝筹股。

港铁公司(066)去年盈利跌7%，股价跌6.4%，收报32.38 元；

毛记葵涌(1716)控股权易手，骁骏传奇有限公司折让约42.45%提全购要约，复牌后股价飙升37.2%，收报1.66 元。

巨星传奇（6683）发盈警，去年全年由盈转亏逾5200万元，惟股价仍大升16.9%，收报8.25 元。

---

恒指今早低开133点，跌幅曾收窄至19点。中午收报25593点，跌122点或0.48%，半日成交1,260亿元。科指方面，中午收报5007点，跌20点或0.41%。

蓝筹股方面，中通快递（2057）升3.2%，成表现最好蓝筹；宁德世代（3750）与力拓集团合作，共推矿业电气化及循环经济，升1.64%。

科网股多数上升，阿里巴巴（9988）升1.52%；百度（9888）升1.33%；京东（9618）升1.28%；腾讯（700）升1.1%；小米（1810）升0.3%，惟美团（3690）跌0.46%。

中海油、中石油升1.4%

伊朗革命卫队称霍尔木兹海峡继续封锁，同时副外长表示允许部分国家船只通过，惟布兰特期油续于100美元徘徊。中海油（883）升1.58%，中石油（857）升1.41%。不过中石化（386）下跌3.4%。

美以袭击伊朗后，国际化肥供应链受到明显冲击。 联合国贸易和发展会议发表报告指出，包括运费、船用燃料费和保险费在内的航运成本也在攀升，导致整个化肥供应链运输成本增加。 消息令化肥板块逆市上涨，玖远集团（827）升53.85%；大成生化科技（809）升9.38%；中海石油化学（3983）升4.14%。

太古系绩后造好，太古A（019）升5.02%，报86.9元；太古B（087）涨2.38%，报13.78港元；太古地产（1972）升2.04%。另外，太古减持1.53亿股国泰航空（293）股份，相当于2.52%，套现约18亿元。国泰股价中午跌3%，报12.6元。

毛记复牌后曾升逾四成

毛记葵涌（1716）今早复牌后一度升超过43%，创52周新高，中午收市报1.41元，升16.53%。原控股股东Blackpaper Limited向独立第三方马黎阳出售65%股权，涉及1.755亿股，总代价1.22亿港元。

---

0930：中东局势持续紧张，美股三大指数齐挫逾1%。道指收市挫739点或1.56%，报46677点；标指跌103点或1.52%，报6672点；纳指跌404点或1.78%，报22311点；反映中国概念股表现的金龙指数回吐1.02%，报7094点。

摩根士丹利及Cliffwater限制旗下私募基金赎回，触发大型银行及另类资产管理公司股价新一轮抛售，大摩股价收市插水4.1%，高盛滑落4.4%，为跌幅最大道指成份股，花旗挫超过3%，Blue Owl及KKR跌幅分别为4.5%及3.7%。此外，德银披露其在私募信贷市场的曝险金额达260亿欧罗，股价应声下滑逾5%。

美伊战争进入第13日，特朗普与伊朗新任最高领袖穆杰塔巴双双释放强硬信号。穆杰塔巴表明不会放弃复仇，霍尔木兹海峡将继续关闭。特朗普则在社交媒体发文称，阻止伊朗拥有核武器「远比油价更重要」。布伦特原油相隔13个月以来首次收报于每桶100美元以上。

除能源问题外，规模达1.8万亿美元的私人信贷问题持续，据报摩根士丹利与Cliffwater LLC旗下私人信贷基金因赎回申请激增，被迫限制资金提取。银行股下挫，摩根士丹利和高盛跌逾4%。Blue Owl及KKR跌幅分别达4.5%及3.7%。

港股方面，恒指低开133点，报25583点。

太古（019）配售国泰航空（293）2.52%股份，合共1.53亿股股份，每股配售价11.74元，较国泰昨日（12日）收市价12.99元拆让约9.6%。太古今早高开4.1%，国泰则下跌3%。

理想汽车（2015）跌1.71%。该公司第四季经调整利润录得2.74亿元（人民币，下同），按年急挫93.2%。

《100毛》母企毛记葵涌（1716）复牌跌2.47%。该公司昨日正式公布卖盘，大股东姚家豪（阿Bu）及陆家俊（陈强）持有的65%股权，出售予内地环保科技界商人马黎阳，每股作价0.6963元，合共1.22亿元。有关交易触发全面收购，其余35%股东亦可向新买家出售股份。

北水动向方面，周四南下资金净买入港股112.83亿港元。盈富基金 (2800)、中国海洋石油 (883)、中芯国际 (981)分别获净买入47.01亿港元、12.38亿港元、3.17亿港元；腾讯(700)、阿里巴巴(9988)、金风科技 (2208)分别遭净卖出4.8亿港元、4.29亿港元、3,486万港元。